يرغب ميكس ميردينك في العودة إلى المنتخب الهولندي ويستعين بمساعدة مهاجم سابق من الطراز الرفيع

سيبذل ميكس ميردينك قصارى جهده للعودة إلى المنتخب الهولندي، وفقًا لما جاء في مقابلته مع صحيفة «دي تيليغراف». وقد طلب المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا واللاعب في نادي AZ مؤخرًا مساعدة المهاجم البارز السابق روي ماكاي.

تلقى ميردينك، الذي أثار ضجة كبيرة، أول استدعاء من المدرب رونالد كومان في أكتوبر. لكن قبل أن يتمكن من التفكير في الظهور لأول مرة مع المنتخب الهولندي، تعرض لإصابة خطيرة.

والآن عاد ميردينك ويبذل قصارى جهده للتحسن يومًا بعد يوم. ومؤخرًا، اتخذ خطوة جريئة بالاتصال بـ "الشبح".

"كنت أفكر في ذلك منذ فترة. أؤمن إيماناً راسخاً بأن روي يمكنه مساعدتي. لقد خاض كل شيء على أعلى المستويات. سنجتمع معاً في الفترة المقبلة. أقدر كثيراً رغبته في مساعدتي، فهذا يدل على مدى لطفه"، يقول ميردينك.

وقد تلقى اللاعب من وينترسفايك بالفعل بعض النصائح من ماكاي. على سبيل المثال، أنه يجب عليه أن يواصل النظر إلى الحارس لأطول فترة ممكنة. ويتطلع ميردينك إلى المزيد من الدروس. "أريد أن أكون لاعباً مهماً، وأريد أن أستثمر في ذلك بشكل إضافي."

قريبًا، سيبدأ ماكاي وميردينك العمل بشكل أكثر كثافة. "يرغب روي في مشاهدة مقاطع فيديو لي، وقد قام وكلائي بترتيب ذلك. سنشاهدها معًا ونناقشها."

"سيشير روي إلى ما يمكنني تحسينه وما هي نقاط قوتي. نصائحه ستساعدني في التقدم. هناك مباريات مهمة قادمة لـ AZ وعليّ أن أضمن أن أكون في أفضل حالاتي"، يختتم ميردينك.

حتى الآن، لعب ميردينك 76 مباراة رسمية مع AZ. سجل خلالها 21 هدفاً وصنع 3 تمريرات حاسمة. يمتد عقده في ألكمار حتى منتصف عام 2030.