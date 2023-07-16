يدفعه للخروج .. قرار صادم من مانشستر يونايتد بحق هاري ماجواير

مانشستر يونايتد يحاول دفع هاري ماجواير إلى الخروج من "أولد ترافورد"..

يحاول نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دفع مدافعه هاري ماجواير إلى الخروج من قلعة "أولد ترافورد"، بعدما اتخذ قرارًا هامًا بشأنه.

ماجواير، أغلى مدافع في التاريخ، والذي حصل مانشستر يونايتد على خدماته قادمًا من ليستر سيتي مقابل 87 مليون يورو، كشف عن قرار الهولندي إريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر" بسحب شارة القيادة منه.

وكتب ماجواير عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بعد المحادثات مع المدرب اليوم، أبلغني بقراره أنه سيغير قائد الفريق، شرح لي أسبابه، وعلى الرغم من أنني شخصيًا أشعر بخيبة أمل شديدة، إلا أنني سأستمر في تقديم كل ما لدي في كل مرة أرتدي فيها القميص".

وأضاف: "لذلك أردت أن أتقدم بجزيل الشكر لجماهير مانشستر يونايتد على كل الدعم الرائع الذي قدموه لي بينما كنت أرتدي شارة القيادة".

وتابع: "منذ اليوم الأول الذي حملت فيه شارة القيادة قبل ثلاث سنوات ونصف، شعر بشرف كبير أن أقود مانشستر يونايتد لأنها كانت أكثر اللحظات فخرًا في مسيرتي حتى الآن، تلك واحدة من أعلى درجات التكريم في كرة القدم".

واختتم ماجواير: "فعلت كل ما بوسعي لمساعدة يونايتد على النجاح داخل وخارج الملعب، سأكون دائمًا ممتنًا لأولي جونار سولشاير على إعطائي المسؤولية، وأتمنى لأي شخص يتولى ذلك الآن النجاح وسيحظى بدعمي الكامل".

وبينما قرر مانشستر يونايتد سحب شارة القيادة من ماجواير، فإن نادي وست هام يونايتد يبدو واثقًا من إمكانية التعاقد مع الإنجليزي الدولي، ومنحه طريقة للخروج من هذا الموقف المحرج.

ويثق ديفيد مويس مدرب وست هام في قدرات ماجواير، ويرى أنه يظل قادرًا على تقديم أداء جيد في الدوري الإنجليزي، ومساعدة "الهامرز" في الموسم المقبل.