كريستيانو رونالدو

"يخشى على وجهه الجميل" .. السخرية تتواصل على تصرفات رونالدو في الحائط

هيثم محمد
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Cristiano Ronaldo Juventus 2020-21
DAZN/Getty
هدف آخر من ركلة حرة في شباك يوفي ورونالدو جزء من الحائط البشري

تواصلت السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بحق كريستيانو رونالدو في ظل دخول مرمى يوفنتوس هدف جديد من ركلة حرة مباشرة والنجم البرتغالي في الحائط البشري.

يوفنتوس فاز الأربعاء على بارما بنتيجة 3-1، ولكن هدف الضيوف الوحيد أتى من ركلة حرة، وشوهد رونالدو في الحائط يغطي وجهه ولا يقفز، لتمر الكرة فوقه نحو المرمى.

اللقطة هي الثانية التي تسكن كرة من ركلة حرة شباك السيدة العجوز وتمر دون تحرك البرتغالي عقب هدف بورتو بالوقت الإضافي بدوري الأبطال بطريقة مشابهة.

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وعلق المتابعون على "تويتر" بأن رونالدو ربما يخشى على وجهه الجميل أكثر من اهتمامه بتلقي فريقه للأهداف، ووصفه البعض بالممثلة أنجيلينا جولي لاهتمامه بمظهره أكثر من الكرة.

مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو تلقى سؤالاً في "سكاي" عقب اللقاء على اللقطة وكان تعليقه: "هذه الأشياء تحدث للأسف، سنقيم الوضع وسنرى في المباريات المقبلة من سنضع في الحائط البشري".

المباراة هي الثالثة التي يفشل رونالدو فيها بهز الشباك، إذ سجل أهداف فريق أليكس ساندرو في مناسبتين وماتايس دي ليخت أضاف الهدف الثالث.

فوز يوفنتوس البارحة صعد به ثالثاً في جدول الترتيب، بانتظار لقاء روما مع أتالانتا اليوم الخميس، ففي حالة فوز الضيوف سيعودون للترتيب الثالث من جديد.المزيد هنا.

 

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