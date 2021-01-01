يخاف من الكرة .. الهجوم ينهال رونالدو بعد الخروج من دوري الأبطال

الانهيار مستمر ليوفنتوس في البطولة

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لهجوم عنيف بعد خروج يوفنتوس من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بورتو الإيطالي.

يوفنتوس فاز على بورتو بنتيجة 3/2، لكنه خرج بقاعدة الأهداف خارج الأرض، بعد هزيمته 2/1 في مواجهة الذهاب على أرض الفريق البرتغالي.

رونالدو صنع الهدف الأول لزميله فيديريكو كييزا، ولم يقدم أي شيء آخر بارز خلال اللقاء، ليتعرض لحملة هجوم عنيفة.

المدرب المخضرم فابيو كابيلو قال في تصريحات نشرتها صحيفة "as" الإسبانية:"الهدف الأول في المباراة الأولى كان هدية حصل عليها بورتو، وهناك العديد من الأخطاء في الإياب".

وأضاف:"لا يمكن منح خصم كل هذه الهدايا، ركلة جزاء الليلة هدية أخرى، ديميرال ساذج للغاية، حتى كريستيانو رونالدو قفز في الحائط البشري خلال الركلة الحرة، ويبدو أنه كان في حالة خوف من الكرة، إنه خطأ لا يغتفر وليس له أعذار".

وتابع:"أليجري رغم كل ما تعرض له من هجوم وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا وفاز بالبطولات، يوفنتوس كان بحاجة لكرة قدم مختلفة، لكن التغيير لا يأتي دائمًا بنتيجة إيجابية".

وفي سياق متصل انتقد أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس أداء رونالدو ضد بورتو، لكنه رفض تحميله خروج فريقه من الأبطال.

الصحفي باولو كوندو انضم للهجوم قائلًا:"تم التوقيع مع كريستيانو للمنافسة على أعلى مستوى في دوري أبطال أوروبا، ولكنه انهار في كل المحاولات، سألت باراتيتشي عن تجديد عقده وأعتقد أن رده كان سلبيًا".

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يذكر أن هذه المرة هي الثانية على التوالي التي يخرج فيها رونالدو من دور الـ16 للأبطال مع يوفنتوس، حيث ودع البطولة العام الماضي أمام ليون بنفس المرحلة.

ومنذ وداعه لريال مدريد في 2018، كانت أفضل نتيجة له في المسابقة، بالتأهل إلى ربع النهائي والخروج من أياكس في 2019.