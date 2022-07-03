يُحيي ذكرى النصر .. الهلال يقترب من لعب مونديال الأندية بالترشيح

دوري أبطال آسيا لم ينته بعد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي الهلال يقترب من تمثيل قارة آسيا في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية بالترشيح من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليُحيي بذلك ذكرى النصر.

النصر كان قد خاض النسخة الأولى من مونديال الأندية عام 2000 بالترشيح من الاتحاد القاري بعدما فاز بكأس السوبر الآسيوي عام 1998، ومازال ذلك الأمر يُثير الجدل بين المشجعين حيث يفخر النصراويون بأنهم أول من وصل للعالمية فيما يُشير الهلاليون وغيرهم إلى أن ذلك لم يحدث من أرض الملعب بل من بالترشيح من المكاتب.

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الرياضية كشفت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يبحث عن مستضيف للنسخة القادمة من مونديال الأندية، والتي من المتوقع إقامتها في يناير أو فبراير من العام القادم نظرًا لانشغال شهور الشتاء بنهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر بدءًا من 21 نوفمبر 2022.

وأضافت الصحيفة السعودية أن الاتحاد الآسيوي، ونظرًا لأن بطل النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا لن يكون معروفًا عند إقامة مونديال الأندية، يدرس مشاركة الهلال بطل النسخة الأخيرة مرة أخرى في البطولة العالمية.

الإعلامي سعود الصرامي أكد حديث الرياضية حين قال في برنامج الحصاد الرياضي "الاتحاد الآسيوي وصله خطاب من فيفا يُخبره خلاله أن كأس العالم للأندية ستقام في يناير، وقد اختار الاتحاد القاري الهلال ليكون ممثلًا لآسيا في تلك النسخة، وذلك لأن المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2022 لن تُقام قبل نهاية فبراير المقبل".

الهلال كان قد شارك في نسخة 2021 التي أقيمت في الإمارات خلال فبراير الماضي وقد حل رابعًا بعد خسارته القاسية أمام الأهلي المصري 4-0 في مباراة تحديد المركز الثالث.

الزعيم الذي تُوج بالدوري السعودي مؤخرًا نجح في المرور إلى المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022، حيث سيُواجه شباب الأهلي الإماراتي في فبراير المقبل.

يُشار إلى أن فيفا كان قد أقر إقامة نسخة 2021 من مونديال الأندية بالنظام الجديد الذي يتضمن مشاركة 24 فريقًا، لكنه أجل انطلاق ذلك النظام بسبب أزمة فيروس كورونا وبعد اعتذار الصين عن الاستضافة.