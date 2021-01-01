كريستيانو رونالدو

"يحمل يوفنتوس على أكتافه".. أرقام كريستيانو بعد التعادل أمام تورينو

دينا جركس
دينا جركس
صحفية وصانعة محتوى
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كريستيانو
Getty/GoalAr
أرقام كريستيانو ليست كافية وحدها لتصحيح مسار يوفنتوس

أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من خسارة جديدة بالدوري الإيطالي بعد إحرازه هدف التعادل في شباك تورينو لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما. 

بهذه النتيجة يُصبح يوفنتوس بالمركز الرابع برصيد 56 نقطة ناقص مباراة عن أتالانتا الثالث برصيد 58 نقطة. 
الدوري الإيطالي | رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة في الديربي ويجلب التعادل أمام تورينو

 

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وفيما يلي الأرقام التي وصل إليها "الدون" حتى الآن في الدوري الإيطالي

  • وصل إلى هدفه رقم 24 من 25 مباراة بالإضافة إلى المساهمة بـ3 أسيست. 
  • وصل إلى هدفه رقم 76 في السيري آ وأصبح أكثر لاعب تسجيلاً في الدوري منذ ظهوره للمرة الأولى محلياً مع اليوفي. 
  • وصل إلى الهدف الـ35 هذا الموسم وهي المرّة الـ11 في مسيرته (للنادي والمنتخب)

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

مجموع أرقامه حتى الآن مع يوفنتوس: 

  • ساهم بـ 118 في جميع البطولات
  • سجل 96 هدف في جميع البطولات
  • صنع 22 هدف في جميع البطولات
  • سجل 76 هدف في الدوري الإيطال

إلى ذلك شهدت ردود الأفعال تعاطفاً كبيراً مع اللاعب، إذ رأى البعض أن إستمراره بات محط شك:

 

فيما وجّه الإعلامي حسين ياسين إنتقاداً مُبطناً لمستوى اليوفي لافتاً إلى أن لاعب بحجم رونالدو أتى "ليُساهم بالتأهل إلى الأبطال" بدل حسم اللقب.

الجدير بالذكر أن التعادل في الديربي يعني أن الفارق بين يوفنتوس والمتصدر إنتر قد يصل إلى 12 نقطة حال تمكن النيراتزوري من الفوز في مباراته على بولونيا اليوم.

 

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