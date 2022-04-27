يحطم الأرقام حتى بعد وفاته.. قميص مارادونا الأغلى في التاريخ

يحطم الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا حتى بعد وفاته، وهذا ما حدث في دار مزادات "سوثيبيز" الشهيرة.

فقد أعلنت الدار رقمًا قياسيًا في مبيعات قمصان اللاعبين، يحمل اسم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، وهو القميص الذي يرجح أنه ارتداه في مباراة إنجلترا الشهيرة بعام 1986 وسجل به الهدف الشهير "يد الرب".

القميص الأغلى

بيع القميص بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني، ليصبح أغلى قميص كرة قدم يباع في مزاد على الإطلاق.

القميص الأزرق اللون كان بحوزة لاعب إنجلترا السابق ستيف هودج، الذي يدعي أنه بادله مع مارادونا في هذه المباراة الشهيرة.

لكن ابنة مارادونا قالت في وقت سابق إن هذا القميص ليس هو الذي سجل به مارادونا هدف "يد الرب" الشهير مشيرة إلى أنها تعلم مع من يكون هذا القميص، ولكنها فضلت عدم ذكر هذا الأمر.

تأكيد ونفي

لكن دار مزادات "سوثيبيز" عادت لتؤكد في وقت سابق أن هذا هو القميص الذي سجل به الهدف في المكسيك، مستخدمة تقنية "مطابقة جودة الصورة" للتأكد من أن هذا القميص هو الموجود في صورة الهدف الشهيرة.

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الصحفي والكاتب أندريس بورجو صاحب كتاب "إل بارتيدو" الشهير، يخبر "جول" أن "كل العلامات تؤكد أن هذا هو القميص، هودج بقي 20 عامًا محافظًا على القميص دون أن يخبر أحدًا حتى فعل ذلك مارادونا نفسه، لا أدري لم تقول عائلته ذلك.. أعتقد أنهم يتحدثون عن قميص الشوط الأول".

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