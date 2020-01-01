يحصل على 8 يورو يوميًا - كاسيميرو وألفيس يدعمان موهبة البرازيل

قصة رائعة لموهبة البرازيل الذي يحارب لأجل الحصول على فرصة

دعّم كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، وداني ألفيس، أسطورة برشلونة، أحد المواهب الصاعدة في البرازيل والذي يعمل في حقل لجوز الهند ويتقاضى 8 يورو فقط يوميًا بجانب ممارسة رياضة كرة القدم.

القصة بدأت منذ نحو شهرين، حينما علم الجميع بالموهبة، جيليسون، صاحب الـ 19 عامًا والذي يلعب في فريق بيترولينا البرازيلي.

اللاعب تألق في بطولة كوبا ساو باولو، مما دفع الجميع للحديث عنه ومعرفة قصته الرائعة التي تبين مدى الشغف والحب لرياضة كرة القدم.

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جيليسون يتدرب في فريق بيترولينا، ولكنّه يعمل أيضًا مع والده في جمع جوز الهند ويجمع نحو ألفين واحدة يوميًا ويتقاضى 8 يوور فقط في اليوم.

كما أنّ المسافة بينه وبين ناديه تصل إلى 12 كيلو مترًا، ولكونه لا يمتلك المال الكافي يضطر لقطعها ركضًا تحت حرارة تتجاوز الـ 30 درجة مئوية.

وحينما علّم كاسيميرو بالواقعة، أرسل له قميصه الموقع ورسالة يقول فيها: "تستطيع المشي 12 أو 15 أو 20 كيلو مترًا يوميًا، وعليك دائمًا اتباع حلمك".

بينما داني ألفيس أبدى إعجابه باللاعب الذي يسكن في الشمال الشرقي للبرازيل مثل نجم برشلونة السابق، فأرسل له قميصًا موقعًا باسمه ورسالة يقول فيها: "أهلًا، أنا أتحدث إلى لاعب من الشمال الشرقي".

وتابع: "أود أنّ أقول لك إنّه لفخر لي معرفة مدى شغفك وحبك للفن الذي نقدمه وتقديرك للاعبين".

واختتم: "نحن، كممثلين لمنطقة الشمال الشرقي، سعداء للغاية بك".