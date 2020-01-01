يحب جوارديولا وفريق يستحيل أن يدربه وخوفه الأكبر في الحياة.. زيدان في سطور كتابه

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نشر فريدريك هيرميل بعض المقتطفات من كتابه الجديد حول زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، ومسيرته الطويلة في عالم كرة القدم.

الكتاب خرج إلى النور هذا الأسبوع ويحتوي على السيرة الذاتية لزيزو منذ أن كان لاعبًا وحتى تحوله إلى التدريب، كما توقع هيرميل الكثير حول مستقبل زيدان التدريبي.

وتحدث هيرميل عن عدد من القضايا مثل علاقة زيدان المميزة مع بيب جوارديولا وكذلك النادي الذي يستحيل أن يُدربه زيزو وأيضًا الخوف الأكبر في حياته بشكل عام.

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أما عن خوفه الأكبر فقال "لقد ذهلت من حكاية أخبرني بها عندما كان عائدًا على متن الطائرة معه ومع ألفريدو دي ستيفانو بعد تحقيقه الكرة الذهبية".

"كُنّا نتحدث عن الحياة وقال لي: لديّ خوف واحد، إنه أن يتحول أطفالي إلى أغبياء. لقد رأيت الخوف في عينه كأب يريد أن يحمي أطفاله ويعلمهم القيم."

أما عن مستقبله التدريبي "واحدة من النظريات الموجودة في كتابي أن زيدان سيحقق على الصعيد التدريبي ما يفوق ما فعله كلاعب، إنه يمتلك الوقت لفعل ذلك".

"لقد حقق 10 بطولات في أربعة أعوام ولا يزال عمره 48 عامًا، لا يزال يتقدم ويتطور."

وتابع "إنه أول من يصل إلى التدريبات وآخر من يُغادر، أعتقد أنه سيتحصل على فترة راحة بعد مغادرة ريال مدريد ثم سيتولى تدريب منتخب فرنسا".

"إنه يحب أن يكون مع اللاعبين ولن يعتزل المهنة حتى يشعر بالملل. أعتقد أنه سيدرب أندية تاريخية مثل يوفنتوس أو بايرن ميونخ، ولكن زيدان لا يفكر أبدًا في المستقبل."

وقد كشف هيرميل عن النادي الذي لا يمكن لزيزو تدريبه "زيدان من مارسيليا، لا أراه مدربًا لباريس سان جيرمان أبدًا".

وأتم متحدثًا عن علاقته ببيب جوارديولا "عندما كان يتحصل على شهاداته التدريبية، قضى ثلاثة أيام يتابع بيب جوارديولا في ميونخ، لديه علاقة جيدة جدًا معه".

الجدير بالذكر أن زيدان قد هُزِم من جوارديولا في أول مواجهة بينهما في فبراير الماضي بهدفين لهدف بين سيتي وريال مدريد بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يُقام الإياب في شهر أغسطس المقبل.