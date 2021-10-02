"يحاربون النصر لأن جماهيره الأقوى تأثيرًا والأعقل"

ما سبب تركيز البعض مع نادي النصر؟

كشف وليد بن بدر بن سعود، العضو الذهبي لنادي النصر، عن سبب تركيز البعض على كل شيء يخص العالمي خلال الفترة الحالية وتسببت في أزمات بداخله -من وجهة نظره-.

نادي النصر أقال مدربه البرازيلي مانو مينيزيس مؤخرًا، وتعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، ليقود العالمي خلال الفترة القادمة.

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وليد بن بدر كتب تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يكشف خلالها عن رأيه في المتسبب في تركيز البعض مع نادي النصر خلال الفترة الحالية.

وجاء نص تغريدة العضو الذهبي للنصر كالآتي: "هل تعلمون لماذا هم ضد النصر، والنصر فقط؟ لأن رجاله يفخرون به ويريدون له الأفضلية دومًا بجهد أبنائه لا غير".

وتابع: "لأن إداريّيه أكفأ وأقدر وأجدر، لأن لاعبيه أحسن وأفضل وأمهر، لأن إعلامييّه لا يخنعون وأقوى وأعلم، ولأن جماهيره هم الأقوى تأثيرًا وأكثر وأعقل".

نادي النصر عانى خلال الفترة الماضية على مستوى النتائج مع المدرب البرازيلي مينيزيس، حيث كان آخرها الخسارة في الكلاسيكو أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي.