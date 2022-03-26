يجلب العنب للتدليك .. لايبزيج يكافح للتخلص من موريبا!

تتوالى الأزمات على لاعب الوسط إيلاش موريبا، منذ رحيله عن صفوف برشلونة وانتقاله إلى صفوف لايبزيج الألماني.

وتمرد موريبا على برشلونة الصيف الماضي، حيث رفض التجديد للنادي الكتالوني، لينضم للايبزيج مقابل 16 مليون يورو.

وبعد فشل صاحب الـ19 سنة مع فريقه الجديد، خرج على سبيل الإعارة لفالنسيا بمنتصف الموسم الحالي ليستمر مسلسل تخبط مسيرته.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن لايبزيج لا يضع موريبا ضمن خططه المستقبلية بعد العودة من الإعارة، ويبحث عن عروض للتخلي عنه.

وأشارت إلى أن إدارة النادي لديها تحفظات حول سلوك لاعب الوسط الشاب، ووصفوه بأنه غير ناضج بعد انتشار بعض القصص الغريبة حول سلوكياته.

وأكدت أن اللاعب لم يبهر لايبزيج خلال فترة إقامته في ألمانيا، وظهرت شائعات أنه كان لديه أخصائيون في العلاج الطبيعي يجلبون له العنب أثناء التدليك.

وسيتعين على موريبا البحث عن فريق آخر، بوجود فرصة لاستمراره في فالنسيا، بحالة توصل الخفافيش لاتفاق مادي مناسب مع لايبزيج رغم عدم مشاركته بانتظام خلال فترة الإعارة.

يذكر أن موريبا خاض 9 مباريات مع فالنسيا هذا الموسم، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف بقميص الفريق.

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