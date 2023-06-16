"يجب منع الصفقة لمصلحة الكرة السعودية" .. مفاوضات متقدمة بين حمد الله وهذا الفريق للرحيل عن الاتحاد!

هل يرحل عبد الرزاق حمد الله عن الملاعب السعودية بعد كتابة التاريخ مع النصر والاتحاد؟!

يبدو أن أيام النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، باتت معدودة للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، في الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتحاد تعاقد مع بنزيما؛ لمدة 3 مواسم؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن رحيل حمد الله، أو استمراره مع الفريق الأول، والاستغناء عن البرازيلي رومارينيو أو مواطنه إيجور كورونادو.

وفي الساعات القليلة الماضية، كشفت تقارير إماراتية، عن مفاوضات متقدمة بين النجم المغربي ونادي الوصل الإماراتي؛ للانضمام إليه بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

ومن ناحيته.. رد الإعلامي الرياضي عبد الكريم الحمد، على هذه الأنباء، بطلب عاجل إلى القائمين على الرياضة، في المملكة العربية السعودية.

وطلب الحمد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بالإبقاء على عبد الرزاق حمد الله، في دوري روشن السعودي؛ باعتباره أحد أفضل المحترفين.

وشدد الإعلامي الرياضي، على ضرورة نقل حمد الله إلى أي فريق سعودي آخر، إذا أراد الاتحاد التخلص منه في الصيف الحالي؛ بدلًا من تركه يرحل خارج البلاد.

جدير بالذكر أن حمد الله انتقال إلى الملاعب السعودية في صيف 2018، عندما انضم إلى النصر قادمًا من الريان القطري، قبل أن يرتدي قميص الاتحاد، في ديسمبر من عام 2021.