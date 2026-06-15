لم يمر الأداء المخيب للآمال للمنتخب الهولندي أمام اليابان في كأس العالم مرور الكرام، ففي قناة «سبورزا» البلجيكية، أطلق المعلق فيليب جوس العنان لنفسه.

وقد وجه إحباطه بشكل خاص إلى ممفيس ديباي، الذي دخل الملعب قبل عشرين دقيقة من نهاية المباراة. كما تعرض المدرب رونالد كومان للانتقاد، الذي اتخذ في نظر جوس قرارًا خاطئًا تمامًا بإشراك ممفيس.

وقال جوس: "إذا كنت ستلعب عمداً بعشرة لاعبين، وإذا كنت لا تزال تعتقد أن ميمفيس ديباي هو بديل جيد على هذا المستوى... لا يجب حتى أن تأخذ ميمفيس معك. سيظل هذا مشكلة".

وأضاف: "كما أنه يتحرك بطريقة تجعلك تتساءل: هل أنت متحمس حقًا يا فتى؟ في حين أن سمرفيل ومالين يظهران ذلك. إذن فليضع بروبي في مركز المهاجم. لقد قدم موسمًا رائعًا مع سندرلاند. إنه قادر على الاحتفاظ بالكرة، لكن كومان أزال كل السرعة من فريقه، كان الأمر أخرقًا حقًا."

البارقة الصغيرة من الأمل أو الثقة في ممفيس التي كانت لا تزال موجودة، اختفت تمامًا بعد المرحلة الأخيرة من مباراة هولندا - اليابان. "ممفيس لن يصبح جاهزًا للمباريات على مستوى كأس العالم، على المستوى الذي تطمح إليه هولندا. هذا لن يحدث بعد الآن."

لذلك يرى جوس أن فيرجيل فان ديك، بصفته قائد المنتخب الهولندي، يجب أن يتدخل الآن. "لو كنت مكان فان ديك الآن، لطرق باب كومان وأقول: 'يا مدرب، لنتحدث قليلاً عن ميمفيس'."

"لأن هذا لا يمكن أن يستمر. هذا يضع الفريق في موقف محرج"، يواصل غضبه. "يبدو أن ميمفيس قد وشم كلمة "ناجح" على شفته السفلية. آمل أن يتمكن من إزالتها بالليزر. ربما لا يزال ناجحًا في غناء الراب، لكنه لم يعد كذلك في كرة القدم."