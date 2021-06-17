"يجب على جميع الأندية السعودية التعلم والاستفادة من الهلال"

نصيحة قوية للتخلص من الديون

يرى الناقد الرياضي أحمد النباط، أنه يجب على جميع الأندية السعودية، الاستفادة والتعلم من نادي الهلال، وذلك من أجل الاستفادة بشكل كبير من الأخطاء المتكررة في كل عام، بشأن الديون المستحقة عليهم.

النباط قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي، المذاع عبر قناة 24 الرياضية السعودية: "أتمنى أن تستفيد الأندية من أخطائها في ملف الديون كل سنة، ويستفيدون من أفكار نادي الهلال، وذلك من خلال تجاربهم مع اللاعبين بالنسبة للمستحقات".

الناقد الرياضي تابع: "في كل عام نسمع عن ديون الأندية، والأخطاء من يتحملها، وزارة الرياضة؟ بل النادي والمسؤولين، لأن الوزارة ليست من قامت بهذه الديون".

وأردف: "في كل عام تقول يأتي رئيس ويرحل آخر، أين المنسقين والمستشارين بالأندية الذين يعملون هذا الملف، وهو تفادي وقوع أي نادي في الديون".

واستطرد قائلًا: "النادي يتراكم عليه الديون والجميع يكتفي فقط بمشاهدة ما يحدث، ثم يأتون بعد ذلك يقولون يا وزارة الرياضة يجب عليكم حل مشكلتنا".

واختتم النباط تصريحاته موجهًا نصيحة لجميع أندية الدوري السعودي قائلًا: "أرى أنه يجب على جميع الأندية، الاستفادة من نادي الهلال وأفكاره، وكيفية إدارة ديونه بشكل جيد".

"انضمام لاعبي الهلال للمنتخب الأولمبي بسبب النفوذ الزرقاء"

وزارة الرياضة أعلنت يوم الخميس الماضي، عن عدم قدرة 13 ناديًا بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استخراج شهادة الكفاءة المالية، بسبب الديون المستحقة عليهم.