"يجب على أليساندرو باستوني مغادرة إيطاليا فوراً حفاظاً على سلامته"

قال اللاعب الدولي السابق جوزيبي بيرغومي في برنامج "راديو نيرازورا" إن أليساندرو باستوني يجب أن يغادر إيطاليا. فقد أصبح مدافع إنتر هدفاً للانتقادات في بلده بعد المأساة التي حدثت أمام البوسنة والهرسك.

لم يكن باستوني محبوباً لدى الجماهير الإيطالية قبل مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم. فقد ارتكب مدافع إنتر الشهر الماضي في ديربي إيطاليا ضد يوفنتوس (الفوز 3-2) حركة تمثيلية فظيعة، مما أدى إلى حصول بيير كالولو على بطاقة صفراء ثانية.





أمام البوسنة، قام بإسقاط لاعب متقدم عند تقدم فريقه 1-0، مما أدى إلى طرده. لم تتمكن إيطاليا من الحفاظ على تقدمها بعشرة لاعبين، وتلقت هدف التعادل 1-1 في الدقائق الأخيرة من المباراة.

في النهاية، اضطر الفريقان إلى اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد 120 دقيقة من اللعب لتحديد المتأهل إلى كأس العالم، حيث فازت البوسنة في النهاية.

"الآن سيضطر إلى مغادرة إيطاليا من أجل سلامته الشخصية. نحن نفقد موهبة استثنائية، أحد أفضل المدافعين في كرة القدم الحديثة"، يبدأ بيرغومي حديثه. "يؤسفني ذلك للغاية، لكنني أعتقد أنه من مصلحته أن يبحث عن نادٍ في الخارج."

لعب بيرغومي طوال مسيرته بقميص إنتر. فاز بكأس العالم مع إيطاليا عام 1982 وشارك في 81 مباراة دولية مع منتخب بلاده.



