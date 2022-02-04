"يجب على الهلال الحذر من هذا الشيء الخطير بكأس العالم"

حرص الإعلامي الرياضي سامي الحريري، على توجيه تحذيرًا إلى نادي الهلال، قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام خلال شهر فبراير الجاري.

الهلال يغادر إلى الإمارات للمشاركة بكأس العالم للأندية

وغادر بطل آسيا المملكة العربية السعودية أمس الخميس، متجهًا إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث شهدت قائمته تواجد جميع العناصر الجديدة التي تمت إضافتها خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

الهلال يفتتح مواجهاته بلقاء الجزيرة الإماراتي، الذي فاز على بطل تاهيتي في الدور التمهيدي، حيث تقام المباراة مساء يوم الأحد المقبل، في دور الربع نهائي.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من مواجهة الهلال والجزيرة، أمام فريق تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا في دور النصف نهائي بمونديال الأندية.

ما الذي يجب أن يحذر منه الهلال بكأس العالم؟

الحريري قال خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة "إم بي سي أكشن": "يجب على الهلاليين الحذر، وأن يتذكروا ما حدث منذ عامين بإصابة عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا، مما جعل الفريق لم يكمل مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا".

وواصل: "عجبني جدًا الأستاذ حديث الأستاذ فهد المفرج، بأن استراتيجية الهلال ليست بطولة كأس العالم للأندية، ولكن هو استكمال مسيرة الفريق في كل البطولات، المونديال جزء من طموحات الهلال وليس كلها".

سامي الحريري : يجب أن نحذر الهلاليين مما حصل قبل سنتين في آسيا .. والجميل في حديث فهد المفرج أن الاستراتيجية ليس لبطولة كأس العالم للأندية فقط .. ودائما العشم في الهلال لأنه حامل لواء الوطن .



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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/Qs3cQbJUwB — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 3, 2022

الإعلامي الرياضي تابع: "ليس معنى أن يشارك الهلال ببطولة كأس العالم للأندية، إهمال باقي البطولات، والابتعاد عن منصات التتويج لسنوات طويلة، ولكن بهذا الفكر الهلالي النجاح سيحصل النادي على المزيد من البطولات".

واختتم الحريري تصريحاته قائلًا: "إدارة الهلال قامت بعمل كبير في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، والدور الآن على اللاعبين في بطولة كأس العالم أن يقدموا مشاركة رائعة مثلما ظهروا بالمشاركة الماضية".

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