"يجب على الأهلي التخلص من عمر السومة لتصحيح الأوضاع"

أصابع الاتهام تشير إلى عمر السومة

يرى الناقد الرياضي سعود الصرامي، أن النتائج السلبية التي يحققها النادي الأهلي، يتحملها اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم الراقي، مطالبًا بضرورة رحيله عن الفريق في حالة وجود رغبة لتصحيح الأوضاع.

وجدد عمر السومة عقده مع النادي الأهلي خلال شهر يناير الماضي حتى عام 2024، بعد أن كان مقررًا أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

الصرامي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "النادي الأهلي من المستحيل أن تستمر عملية حماية عمر السومة بداخله، وأن يستمر العبث به، ما حدث بعد الهزيمة من الهلال هو صك براءة عبد الإله مؤمنة رئيس النادي السابق".

الناقد الرياضي تابع: "يجب أن يخرج عمر السومة من النادي الأهلي، أعلم أن حديثي سيثير غضب جماهير النادي أو محبي اللاعب السوري، ولكن أعتقد أن فترة احترافه في صفوف الراقي يجب أن تنتهي بعد 6 سنوات".

سعود الصرامي واصل: "يجب أن يتم التخلص من عمر السومة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وبناء فريق أهلاوي جديد".

واستطرد قائلًا: "شاهدنا عندما خرج السومة في مباراة الهلال، وشارك شباب الفريق سواء العلي أو عسيري، الأهلي لم يسجل سوى هدف واحد، ولكنه وصل إلى مرمى الهلال في أكثر من مناسبة".

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واختتم الصرامي تصريحاته قائلًا: "أحمل ضياع الأهلي هذا الموسم لعمر السومة، وبعد الخسارة من الشباب، قال أن النادي لم يقدم مهر البطولة، ورحلت الإدارة والمدربين، ولم تنتهي نتائج الفريق السلبية".

وتلقى الأهلي خسارة قاسية على يد الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.