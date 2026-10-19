"يجب أن يتقاضى 45 مليون يورو".. ماتيوس يُقارن أوليسي بمارادونا ويطالب بتمديد عقده فورًا!

عاد ميكايل أوليسي إلى أفضل مستوياته في فوز بايرن ميونخ بنتيجة 6:1 على آر بي لايبزيج في الدوري الألماني يوم السبت. وكان ذلك بمثابة رده على الخطأ "الغبي للغاية" الذي ارتكبه في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام فايكينج ستافانجر، حين سمح لنفسه بأن يُستفَز وطُرد. وبعدها فرّط بايرن في الفوز في النرويج وهو منقوص العدد بعشرة لاعبين.

"نعم، لقد ارتكب خطأً في ستافانجر. لكن هل رأيتم ذلك في الملعب يوم السبت؟ لقد تعرّض لثلاث أو أربع عرقلات قاسية في الشوط الأول ولم يُلوّح بذراعيه احتجاجًا حتى. أقول إنه تعلّم الدرس"، هذا ما قاله لوتار ماتيوس صاحب الرقم القياسي في عدد مباريات منتخب ألمانيا، خلال فعالية أقامتها الجهة الراعية له Interwetten.

كما دافع ماتيوس عن المنافسين الذين يلجؤون إلى الأخطاء والاستفزاز ضد أوليسيه. وقال ماتيوس، وهو أحد اللاعبين القلائل الذين نجحوا في الحد من تأثير مارادونا بشكل جيد نسبيًا في عدة مناسبات خلال مسيرته: "حتى دييجو مارادونا لم يكن بالإمكان إيقافه بالوسائل النزيهة".

كم يتقاضى ميكايل أوليسيه حاليًا في بايرن ميونخ؟

لفترة من الزمن، كان ماتيوس ومارادونا يُعتبران أفضل لاعبين في الدوري الإيطالي، وتحوّلت المنافسة بينهما إلى صداقة. والآن يقارن ماتيوس أوليسي لاعب بايرن بأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

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ولهذا السبب يريد ماتيوس أن يُمدّد بايرن عقد أوليسي، ويُفضّل أن يكون ذلك "فورًا"، بشروط محسّنة بشكل كبير. وتفيد التقارير بأن أوليسي يتقاضى نحو 13.5 مليون يورو سنويًا، ما يجعله أحد أقل لاعبي بايرن أجرًا نسبيًا.





وتُعدّ التشكيلة الباهظة الثمن لبايرن جزءًا من السبب. فقد انضم أوليسي أيضًا قادمًا من كريستال بالاس مقابل صفقة انتقال بقيمة 53 مليون يورو عام 2024 بوصفه موهبة واعدة. ومنذ ذلك الحين أصبح لاعبًا من الطراز العالمي، ويعتقد ماتيوس أنه قد يفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

كيف يمكن لبايرن تمويل تمديد عقد ميكايل أوليسي

رفع أوليسي قيمته السوقية بمقدار "ثلاث مرات ونصف أو أربع مرات" في السنوات الأخيرة، بحسب ماتيوس. وقال: "لو عدّلت راتبه ليتناسب مع قيمته السوقية، لكان عليه الآن أن يتقاضى 45، 46، 47 مليونًا!" ثم اعترف ماتيوس مبتسمًا: "أولي هونيس سيقول بالتأكيد الآن إنني لا أفهم في الأرقام. ولا، ليس على بايرن أن يدفع 45 مليونًا، لكنني كنت سأُمدّد عقده فورًا لمدة سنتين أو ثلاث وأمنحه بضعة ملايين إضافية".

كما شرح ماتيوس كيف يمكن لبايرن تمويل الزيادة في الراتب، رغم أن ماكس إيبرل العضو المسؤول عن الشؤون الرياضية في مجلس الإدارة يُفترض به أن يُقلّص تكاليف التشكيلة: "مانويل نوير سيرحل على الأرجح العام المقبل، لذا سيوفّر بايرن 20 مليونًا من الرواتب. يمكنك أن تمنح نصف ذلك لأوليسي وتبقى موفّرًا عشرة ملايين يورو"، هكذا قال ماتيوس.

أين وصلت مفاوضات العقد بين أوليسيه وبايرن؟

التمديد المبكر سيمنح بايرن ميزة أخرى. وقال ماتيوس: "حتى لو لم يلتزم بالعقد بعد ذلك، فسيحصل بايرن على الأقل على مبلغ انتقال مرتفع. لأنه كلما طالت مدة العقد، أمكنني الحصول على مبلغ انتقال أكبر. لذا مدّدوا العقد، أضيفوا عشرة ملايين، إنها ليست صفقة سيئة لبايرن وأوليسي يكون سعيدًا". وقد فكّرت قيادة بايرن بنفسها في هذا الأمر بالفعل.

أراد بايرن تمديد عقد أوليسي قبل كأس العالم. ويُقال إنهم كثّفوا جهودهم من جديد مؤخرًا، وتفيد التقارير بأنهم مستعدون لدفع نحو 25 مليون يورو كراتب إضافة إلى المكافآت. غير أن اللاعب الفرنسي لا يرى سببًا للدخول في المفاوضات حتى الآن. فعقده الحالي يمتد حتى عام 2029، وريال مدريد وباريس سان جيرمان مهتمان به.



