"يجب أن يعتبر الهلال الدوري زكاة لمنافسيه ويركز على كأس العالم"

علق الإعلامي الرياضي فياض الشمري، على تعثر نادي الهلال في مباراته أمام أبها ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مطالبًا بضرورة عدم تركيز الهلال مع بطولة الدوري، والتركيز في كأس العالم للأندية.

الهلال تعادل أمام أبها بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الشمري نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يطالب فيها نادي الهلال بعدم التركيز في بطولة الدوري واعتبارها زكاة لمنافسيه، والتركيز في بطولة كأس العالم للأندية بعد الوصول لها.

وجاء نص تغريدة الشمري كالآتي: "المفروض الهلال يعتبر الدوري زكاة ويتركه لغيره، ليرفع معنويات أقرانه ويعالج جراحهم، كل بطولة تذوقها الزعيم وكل منصة اعتلاها".

الإعلامي الرياضي تابع: "يكفي آسيا ثمان مرات، والعين على كأس العالم، فهل بعد هذا أمجاد؟، لا ترهقوا فريقكم يا هلاليين، أمامه مهمة عالمية ثالثة".

المفروض الهلال يعتبر الدوري زكاة ويتركه لـغيره، يرفع معنويات أقرانه ويعالج جراحهم، كل بطولة تذوقها "الزعيم"، وكل منصة اعتلاها، يكفي "آسيا" ثمان مرات، والعين على كأس العالم، فهل بعد هذا أمجاد.

لا ترهقوا فريقكم يا هلاليين، أمامه مهمة عالمية ثالثة.#الهلال_ابها — فـياض الشمري. (@fayadhalshamari) November 28, 2021

الهلال حقق بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي مساء يوم الثلاثاء الماضي، بالمباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

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ويستعد الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021 للمرة الثانية في تاريخه، حيث ستقام قرعة مونديال الأندية غدًا الإثنين في العاصمة السويسرية زيورخ.