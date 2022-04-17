"يجب أن يرحل رونالدو إلى آرسنال"

طلب الإعلامي والصحفي الإنجليزي بيرس مورجان من نادي آرسنال الذي يسانده التعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان لاعب مانشستر يونايتد قد تألق يوم أمس بتسجيله لثلاثية في مرمى نوريتش سيتي بعد أن تعادل الكناري مع الشياطين الحمر في اللقاء.

ويعتقد مورجان أن نادي الجانرز عليه أن يستغل حالة الشكوك التي تحوم حول الدون والتفاوض معه على القدوم لفخر لندن من الموسم القادم.

ماذا قال مورجان؟

نشر الصحفي الإنجليزي تغريدة عبر موقع تويتر يطالب فيها الإدارة بجلب رونالدو لآرسنال، حيث أوضح أنه يرغب في تجاوز مرحلة أوباميانج الذي رحل لبرشلونة مع الدون.

Arsenal should sign Ronaldo this summer.

I’m deadly serious.

That would solve our striker problem and help me move on from Aubameyang.

I’ve already sorted @Cristiano a shirt. pic.twitter.com/noJsPMygN5 — Piers Morgan (@piersmorgan) April 16, 2022

وقال: "آرسنال يجب أن يتعاقد مع رونالدو هذا الصيف. أنا جاد للغاية".

وواصل: "هذا من شأنه أن يحل مشكلة مهاجمنا، ويساعدني على تجاوز مرحلة أوباميانج، لقد رتبت قميص بالفعل لكريستيانو".

ونشر مورجان صورته من مقابلة سابقة مع الدون، كان قد أعطى له فيها قميص نادي آرسنال وهو مكتوب على ظهره اسم اللاعب ورقم 7.

ما هو موقف رونالدو؟

الشكوك تحوم مؤخرًا حول موقف رونالدو في البقاء من عدمه، حتى أن رالف رانجنيك المدير الفني لفريق اليونايتد كان قد صرح أمس أن قرار استمرار اللاعب في يد المدرب الجديد القادم للنادي.

ومن المرجح أن يتولى مسؤولية الشياطين الحمر المدرب الهولندي تين هاج، الذي يوجد تكهنات حول عدم تفضيله لبقاء الدون نظرًا لطريقة لعبه التي لا تناسب سن رونالدو.

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