يثير الجدل كالعادة.. مورينيو: نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الأهم في مسيرتي!

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو لوسائل الإعلام اليوم على هامش مران فريقه روما الإيطالي، وتناول النهائي المقبل بين روما وفينورد في دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال مورينيو: "الأمور لا تتغير بالنسبة لي عادة، رغم اختلاف مستوى البطولات، إلا أنني أعتبر هذا النهائي الأهم بالنسبة لي!".

وأضاف: "لقد لعبت كل البطولات الأخرى، ولكن تلك البطولة لم ألعب نهائيها إلى الآن، ولذلك أريد أن أفوز بها".

مورينيو يستعرض مشوار روما في دوري المؤتمر الأوروبي

وفي موسمه الأول مع روما، قاد مورينيو فريق ذئاب العاصمة لأول نهائي قاري منذ فترة طويلة، وعن هذا يقول: "أفكر دائمًا في رحلتنا الأوروبية، لقد مررنا بخمس عشرة مباراة، بدأنا في أغسطس، سافرنا كثيرًا، لعبنا مباريات صعبة وخصوصًا فيما يتعلق بالأسفار التي قطعناها، مررنا بمشاعر مختلفة في دور المجوعات، حاولنا أن نوفق بين اللعب في أوروبا واللعب في الدوري بشكل أسبوعي".

وأردف: "المنافسة كانت صعبة في هذه البطولة، لا يكفي فقط أن ترغب في الفوز بالبطولة حتى تصنع التاريخ، بل يجب أن تفوز بها فعليًا".

مورينيو: فينورد يمتلك ميزة.. ولكن!

وأخبر مورينيو الصحفيين أن فينورد يمتلك ميزة ضخمة على فريقه بسبب الراحة والجاهزية والاستعداد لمدة أطول، مؤكدًا أنها ميزة "هائلة" وليست فقط ميزة.

وأضاف: "علينا أن نواجه تورينو في مباراة مهمة، من الصعب أن نترك الكل يرتاح، مع اقتراب النهائي سيكون من الضروري أن ننسى المشكلات الصغيرة".

وختم: "إنها مباراة مميزة وعلينا أن ننسى كل شيء ما عدا ذلك، إذا أتيت وسألتني عن الميزة التي يمتلكها فينورد تلك قبل نهائي الخامس والعشرين مباشرة، فسأقول لك إنهم لا يمتلكون أي ميزة!".

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