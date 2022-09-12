"يتهم لاعبي السعودية بتعاطي المنشطات" .. هجوم حاد على إعلامي انتقد رينارد

عبد الرحمن غريب أكثر من أحدث جدلًا لاستبعاده من معسكر إسبنيا

جدل كبير صاحب إعلان الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، لقائمة الأخضر في معسكر إسبانيا المقبل، إذ هاجمه الكثيرون، منتقدين اختياراته.

لماذا هوجمت قائمة رينارد؟

الأخضر يبدأ استعداداته لكأس العالم قطر 2022 بمعسكر في مدينة أليكانتي الإسبانية، خلال الفترة من 17 إلى 27 من سبتمبر الجاري.

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Shahid

خلال هذا المعسكر يخوض الأخضر مباراتين وديتين، إذ يلتقي بالإكوادور في يوم 23، ثم الولايات المتحدة الأمريكية يوم 27.

وأعلن رينارد القائمة أمس الأحد، وشهدت وجود الثنائي الغائب عن الملاعب خلال الأشهر الماضية؛ محمد كنو؛ لاعب الهلال الموقوف لتوقيعه لناديين في وقت واحد، وفهد المولد؛ العائد من الإيقاف بقرار من لجنة الرقابة على المنشطات حديثًا.

فيما غاب عنها عدد من اللاعبين، لكن أكثر من أحدث جدلًا هو عبد الرحمن غريب؛ لاعب الأهلي المعار للنصر، إذ اتهم الجمهور النصراوي رينارد بتعمد استبعاده بعد انتقاله للعالمي، في الوقت الذي كان ينضم به وهو يمثل الراقي. (طالع القائمة كاملة)

ماذا قال الكاموخ؟

الإعلامي الرياضي أحمد الكاموخ واحد من المعترضين على اختيارات رينارد، واستغرب تحديدًا استبعاد الثنائي عبد الرحمن غريب وعبد الرحمن العبود.

وقال الكاموخ، خلال تصريحاته لقناة "24 الرياضية": "اللهم سلم سلم من 2022، عبد الرحمن غريب لم يتم استدعائه، عبد الرحمن العبود مستبعد، لكن هناك لاعبين احتياطيين موجودون في القائمة، وهناك موقوفين ومتعاطيين للمنشطات، يا ناس ارحمونا شوي، بلا مجاملات يا أخي، في منتخب الأرجنتين لا يوجد أحد يضمن خانته".

"الكاموخ يتهم لاعبي المنتخب":

"هناك متعاطيين للمنشطات" هذه العبارة تحديدًا من تصريحات الكاموخ هي سبب الهجوم عليه، وتسببت في إطلاق البعض لوسم "الكاموخ يتهم لاعبي المنتخب".

وطالب البعض الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، بمحاسبة الكاموخ على تصريحاته، بداعي أنه يتهم اللاعبين بتعاطي المنشطات.

فيما دافع عنه البعض، بداعي حرية التعبير عن الرأي، وحرية الإعلام، مهاجمين مطلقي الوسم، وأنها مجرد حملات ممنهجة

يذكر أن السعودية تشارك في المونديال للمرة السادسة في تاريخها، ووقع في المجموعة الثالثة بمونديال قطر 2022، رفقة منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

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