كشف تقرير صحفي فرنسي عن تصدر مدرب نادي أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييجو سيميوني لقائمة المدربين الأعلى أجرًا في عالم كرة القدم.

المدرب المخضرم هو أحد القلائل في عالم التدريب الذين استمروا مع فريقهم لفترات طويلة، بجانب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن سيميوني يعد هو الأول في قائمة المدربين الأعلى دخلًا، متفوقًا على بقية الأسماء، وكذلك بعض اللاعبين المشهورين.

ماذا يتقاضى سيميوني في الشهر؟

التقرير أوضح أن المدرب الأرجنتيني يتقاضى 3.33 مليون يورو شهريًا، أكثر من بقية الأسماء حول العالم.

ويأتي من خلفه مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا ب 1.89 مليون يورو، فيما يحصل المدرب الألماني يورجن كلوب على 1.49 مليون شهريًا.

وأشار التقرير بأن راتب مدرب الأتلتي أعلى بأربعة أضعاف مما يحصل عليه أنشيلوتي المدير الفني للغريم التقليدي ريال مدريد، حيث يتقاضى الإيطالي على 910 ألف يورو.

ماذا عن مقارنة دييجو باللاعبين؟

ما يثير التعجب في التقرير الذي نشر من الصحيفة الفرنسية حول أجور بعض اللاعبين والمدربين، هو أن سيميوني يحصل على مبالغ أكثر من بعض لاعبي الصفوة في كرة القدم.

حيث أشار التقرير بأن المدرب الأرجنتيني يتقاضى راتب شهري أكبر من جناح باريس سان جيرمان كيليان مبابي الذي يحصل على 2.22 مليون يورو شهريًا.

فيما يتفوق أيضًا على مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو الذي يحصل على 2.63 مليون يورو.

جدير بالذكر أن فريق أتلتيكو مدريد يستعد لمواجهة نادي ألافيس في 2 أبريل، ضمن بطولة الدوري الإسباني.

اقرأ أيضًا..

تجاهل ميسي واختار حارسًا مجهولًا .. تشكيل تير شتيجن المثالي يثير الجدل!

"لم يكن أكثر استعدادًا من الآن" .. هازارد محبط وريال مدريد يريد رحيله!

لوكاكو عن تألقه: رونالدو نقلني إلى مستوى آخر!