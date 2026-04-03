في حوار مع Kale & Kokkie، تحدث المدير الفني أليكس كروس، الذي غادر نادي أياكس، باستفاضة عن علاقته بفرانشيسكو فاريولي. كان كروس هو من عيّن المدرب الإيطالي المتحمس، لكنه ودّع المدرب الناجح بعد موسم حافل بالإنجازات.

"يُعتبر موسم فاريولي الآن رائعًا"، يقول كروس في الفيديو. "أقول هذا دون أي سلبية تجاه فرانشيسكو، لأنني ما زلت أتمتع بعلاقة جيدة جدًا معه."

"لقد تحدثت معه مطولاً في عطلة نهاية الأسبوع، وسأذهب قريباً إلى بورتو"، يوضح المدير الفني السابق. يعمل فاريولي منذ الموسم الماضي في نادي بورتو، ويقترب من الفوز بالبطولة في البرتغال.

"في هذا الصدد، لا توجد أي مشكلة. أحيانًا أجد أنه من المزعج أن يُلمح من بعض الأوساط إلى أننا كنا على خلاف أو أنني السبب في أنه لم يعد مع أياكس. حسنًا، تبًا لكم. هذا ليس صحيحًا على الإطلاق!"

"لكن المدرب الأجنبي يتعرض في الواقع لمعاملة غير لائقة باستمرار في هولندا"، هكذا يوضح كروس وجهة نظره. "خلال الموسم، كان هناك الكثير من الانتقادات لأسلوب لعبه."

"كان ذلك من الداخل والخارج، من مختلف التيارات. لاحظت أنه لم يكن غير حساس تجاه ذلك. كان ذلك افتراضًا خاطئًا مني، لكنني فكرت: الطاقم الأجنبي لا يدرك كل ما يحدث من حوله."

غادر فاريولي أياكس بعد عام واحد، ليس لأنه لم يكن سعيدًا هناك، بل على العكس تمامًا، كما يؤكد كروس. كان يخشى أن يضطر، بسبب الوضع المالي في أياكس، إلى القيام بـ"حيلة هوديني" ليحقق نفس النجاح الذي حققه في موسمه الأول.

"قال: أخشى أن تضطر إلى فصلي في أكتوبر أو نوفمبر"، حسبما ذكرت كروس. "لقد نجحت هذا العام في استغلال كل إمكانياتي، لكن لاعبيي الأساسيين قد يغادرون. فكر في براين بروبي وكينيث تايلور."

بالنسبة لفاريولي، كان الأمر "حساباً بسيطاً". "كان يفكر: لن ينجح هذا الأمر بالنسبة لي. ما حققته حتى الآن، لن أتمكن من تحقيقه مرة أخرى العام المقبل." يتعمق كروس أكثر في رحيل الإيطالي.

"يُقال أشياء على سبيل المزاح عن الطباخ مثلاً"، مشيراً إلى الاحترافية التي أراد فاريولي تطبيقها. "الحقيقة هي أيضاً أن فرانشيسكو اعتقد أن الأمر سيكون سهلاً."

"لقد عمل في بلدان كان ذلك أسهل فيها، مثل تركيا. في الواقع العملي في هولندا وفي ظل التشريعات، ليس من السهل استبدال شخص ما. بالإضافة إلى ذلك، كنا في فترة تقشف، حيث تم تسريح خمسين شخصاً."

بالنسبة لفاريولي، لم يكن كل شيء يسير بالسرعة الكافية. "قمنا بتعيين شخص ما، لكنه كان لا يزال أمامه شهرين من فترة الإشعار. 'ألا يمكنه الحضور قبل ذلك؟'، أراد فاريولي أن يعرف. لا، هذا غير ممكن. الصعوبة تكمن في أن الأمر كان نوعًا ما غير مفهوم بالنسبة له."