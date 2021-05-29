"يتجاهل أصحاب الحقوق" .. التحقيق مع كريستيانو رونالدو في البرتغال!

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مرمى نيران الانتقادات بالبرتغال بسبب مخالفات البناء!

كشفت تقارير صحفية اليوم عن تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للكثير من الانتقادات بسبب بعض مخالفات البناء التي قام بها مؤخرًا في مدينة لشبونة.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب قام بتعديلات على شقته الأخيرة التي اشتراها في المدينة البرتغالية دون الحصول على الأذونات والتراخيص اللازمة.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو قام ببناء مظلة على سطح المبنى الذي اشترى به شقته الجديدة مقابل سبعة مليون يورو، حيث حصل على الشقة التي تتواجد في الدور الأخير، وحق استخدام السطح منفردًا.

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وخرج جوزيه ماتيوس المهندس المعماري ومصمم ذلك المبنى على مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد رونالدو والبناء الإضافي الذي قام به.

وقال ماتيوس: "لن أصمت على قلة الاحترام وتجاهل قدسية عملنا السابق بعد ما حدث دون استشارتنا أو استشارة الجيران أو الحصول على الموافقات اللازمة".

وأكدت الصحيفة أن مجلس المدينة قرر فتح التحقيق في الأمر، لمعرفة إذا ما كان البناء الإضافي قد تم التصريح به أم لا من قبل الجهات المعنية.

يأتي كل ذلك بعد أن نشرت جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو مقطع فيديو من الشقة ظهرت فيه أعمال البناء الحديدية في الخلفية، وهي الأعمال التي لم تكن تظهر في المخطط الأساسي للمبنى الشهير.