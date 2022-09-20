يتآمر على برشلونة .. فان خال يعترف بتحريض دي يونج وديباي!

المدير الفني لمنتخب هولندا كان له يد في سوق انتقالات برشلونة!

كشف لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا عن تفاصيل تواصله مع عدد من نجوم الفريق في الصيف من أجل توجيههم في سوق الانتقالات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب الأسبق للنادي الكتالوني خلال مؤتمر صحفي يخص المنتخب الهولندي قبل فترة التوقف الدولي.

وقال فان خال: "أريد أن أوضح بعض الأمور، نعم اتصلت ببعض اللاعبين لكن في كل مرة كنت أنهي مكالمتي وأنا أقول لهم أن ذلك هو قرارهم وأن ما أقوله هو مجرد نصيحة، عليهم الاختيار بأنفسهم".

وأضاف: "العاصفة مرت الآن ويجب أن أقول أن النتائج كانت جيدة بالنسبة لي، فالثنائي الذي تواصلت معه كان فرينكي دي يونج وممفيس، وهما يلعبان الآن بشكل جيد، لذلك لا يمكنني التذمر".

وأردف: "سأكون أكثر سعادة لو حصل ممفيس وفرينكي على المزيد من الدقائق لكن دي يونج لعب 90 دقيقة في أكثر من مناسبة بالفعل".

ويلعب المنتخب الهولندي في دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس أمام نظيره البولندي ويواجه بلجيكا يوم الأحد في الجولة السادسة من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن الصيف الماضي شهد الكثير من الجدل حول مستقبل الثنائي ديباي ودي يونج بالتحديد حيث كانا مهددان بالرحيل عن برشلونة حتى اللحظات الأخيرة.