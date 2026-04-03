يبدو أن ووت فيغهورست مدين بخوض مباراته الدولية الخمسين مع المنتخب الهولندي لرسالة نصية قصيرة مميزة

أشرك المدرب رونالد كومان ووت ويغهورست كبديل يوم الجمعة الماضي خلال المباراة الودية الدولية التي خاضتها المنتخب الهولندي ضد النرويج (2-1). وقد جاءت مشاركته كبديل بطريقة مميزة، وفقًا لما كشفته صحيفة«دي تيليغراف» في عددها الصادر يوم الجمعة.

احتفل فيغهورست بإنجاز هام، حيث كانت هذه هي مباراته الدولية الخمسين مع المنتخب الهولندي. خصيصًا لهذه المناسبة، استأجر المهاجم الطويل القامة مقصورة VIP في ملعب يوهان كرويف أرينا للأشخاص الذين كان لهم دور كبير في حياته المهنية. وألقى فيغهورست كلمة أمام المدعوين بعد المباراة.

يشارك الصحفي ستيفن كويمان "حكاية جميلة" حول هذا الموضوع في البودكاست. "كنت موجودًا بالصدفة هذا الأسبوع في أقصى الشمال مع يوب غال، وهو صديق لإروين كومان. كان يوب مدرب ويغهورست في نادي إيمين."

"كان جميع المدربين السابقين لويغهورست حاضرين هناك. بما في ذلك مدربو تي إس جي هوفنهايم وغيرهم. لكن عندما أشرك كويمان براين بروبي، قالوا: لن يحدث هذا لنا. فماذا فعل غال حينها؟ أخذ هاتفه وأرسل رسالة نصية إلى إيروين كويمان."

ويواصل كويمان: "لا أعرف إن كان ذلك قد ساعد، لكن قبل نهاية المباراة بدقائق دخل ويغهورست الملعب. مما أراح جميع الحاضرين في المقصورة." وفاز المنتخب الهولندي بنتيجة 2-1 على النرويج بعد تأخره في وقت مبكر.

استخدم كويمان ويغهورست مرة أخرى كبديل بعد بضعة أيام، في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد الإكوادور (1-1) في ملعب فيليبس. لم يتمكن مهاجم أياكس من مساعدة منتخب هولندا على تحقيق الفوز.

يبلغ ويغهورست، البالغ من العمر 33 عامًا، 51 مباراة دولية حتى الآن. سجل خلال تلك المباريات 14 هدفًا. سيعرف ويغهورست في نهاية مايو ما إذا كان قد تم اختياره ضمن التشكيلة النهائية لمنتخب هولندا في كأس العالم.