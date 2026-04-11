يبدو أن نادي PSV لن يتعاقد مع اللاعب الذي خاض 141 مباراة مع النادي

لن يستجيب نادي PSV في الوقت الحالي لطلب الانضمام المفتوح الذي قدمه إريك غوتيريز. هذا ما أفاد به الصحفي ريك إلفرينك من صحيفة «إيندهوفن داغبلاد».

وكان لاعب خط الوسط البالغ من العمر 30 عامًا، والذي يلعب في صفوف تشيفاس، قد عرض خدماته بشغف على النادي الإيندهوفيني الأسبوع الماضي. ولا يشارك غوتيريز حاليًا في تشكيلة المباريات للنادي المكسيكي.

يبدو أن PSV لن يستجيب لهذه العروض المفتوحة، حسبما كتب إلفرينك. في الشتاء الماضي، تم عرض غوتيريز مرة أخرى على بطل الدوري في أيندهوفن.

بين عامي 2018 و2023، خاض غوتيريز 141 مباراة مع PSV. بعد ذلك، عاد اللاعب الدولي الذي خاض 36 مباراة دولية إلى وطنه.

خلال فترة لعبه الأولى مع PSV، فاز غوتيريز بكأس الدوري مرتين. كما فاز بكأس يوهان كرويف مرة واحدة.

طوال عام 2026، تم استبعاد غوتيريز من تشكيلة تشيفاس. يعاني اللاعب المكسيكي من خلاف مع إدارة النادي.

وأعرب غوتيريز في إحدى المقابلات عن رغبته في العودة. لكن هذا الأمر غير وارد على الإطلاق.