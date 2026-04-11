يبدو أن أياكس سيخسر أهم هدف له في الصيف المقبل

يخشى نادي أياكس ألا يواصل تاكيهيرو تومياسو اللعب في أمستردام بعد انتهاء الصيف، وفقًا لما أفاد به خبير سوق الانتقالات منير بوالين. ويرغب النادي الأمستردامي بشدة في الاحتفاظ باللاعب الذي سبق له اللعب مع أرسنال وغيره من الأندية.

انضم اللاعب الياباني إلى أياكس في الشتاء الماضي دون مقابل. ولم يلعب المدافع أي مباراة لسنوات بسبب إصابات متكررة.





أما الآن، فقد استعاد لياقته البدنية بالكامل وأحدث انطباعًا فوريًا لدى فريق أمستردام. ولذلك، يعتقد النادي أنه لن يتمكن من الاحتفاظ به للموسم المقبل.

بالإضافة إلى حقيقة أن تومياسو سيكون أمامه خيارات عديدة من الأندية في الصيف، يلعب راتبه أيضًا دورًا كبيرًا. ويخشى أياكس ألا يتمكن من تلبية مطالبه.

إذا فشل بطل هولندا في التعاقد مع تومياسو، فإن النادي يرغب في الاستثمار بقوة في مركز الظهير الأيسر. يبدو أن أوين ويندال لم يعد ضمن الخطط.

يذكر بولين أيضًا أن أياكس سيحاول بالتأكيد ضم أولكسندر زينشينكو، شريطة أن تكون الشروط مواتية، لكن الأفضلية ستكون لمن يمكنه اللعب على الفور. يعاني اللاعب الأوكراني من إصابة في الرباط الصليبي.