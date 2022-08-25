"يبحث عن شيء ما" .. أنشيلوتي يؤكد رغبة أسينسيو في الرحيل عن ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي يوضح موقف ماركو أسينسيو في سوق الانتقالات.

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بأن ماركو أسينسيو جناح النادي الملكي يكفر بالفعل في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تصريحات أنشيلوتي جاءت بعد دقائق معدودة من تعرف ريال مدريد على منافسيه في دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مساء الخميس قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23، في مدينة اسطنبول التركية.

وبعد أن اختير الفرنسي كريم بنزيما كأفضل لاعب في أوروبا لموسم 2021-22، وحصل أنشيلوتي على جائزة أفضل مدرب عن الموسم الماضي، تحدث مدرب ريال مدريد عن الفريق ووضعية سوق الانتقالات.

ماذا قال أنشيلوتي؟

أنشيلوتي تحدث عن وضعية ماركو أسينسيو في التصريحات التي نقلتها صحيفة "as" الإسبانية قائلًا: "ماركو يبحث عن شيء ما ليرى إن كان بإمكانه الخروج".

وأضاف: "إذا لم يرحل بحلول الأول من سبتمبر سيظل لاعبًا في ريال مدريد".

تصريحات أنشيلوتي تؤكد أن أسينسيو يفكر جديًا في الرحيل عن ريال مدريد خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات، وأنه يبحث عن خيارات أخرى في الوقت الحالي.

ما هي مدة عقد أسينسيو مع ريال مدريد؟

يمتد عقد ماركو أسينسو مع ريال مدريد حتى صيف 2023، ويفضل ريال مدريد بيعه بطبيعة الحال بدلًا من خسارته بالمجان في نهاية الموسم الحالي.

وحتى الآن، لم يقدم ريال مدريد عرضًا إلى أسينسيو لتجديد عقده مع النادي الملكي.

ما هي مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

قرعة دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا جاءت سهلة بالنسبة إلى ريال مدريد، عكس المواسم الماضية.

وأسفرت القرعة عن وقوع ريال مدريد في المجموعة السادسة إلى جانب لايبزيج الألماني، وشاختار الأوكراني، وسلتيك الاسكتلندي.