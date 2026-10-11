"يا له من حمار".. انتقادات حادة للاعب منتخب هولندا في الدوري الإنجليزي

بلغ السيل الزبى مع جيمي أوهارا بشأن يان باول فان هيكه، حيث يرى لاعب الوسط السابق أن قلب الدفاع الهولندي لا يقدّم أي إضافة لتوتنهام الذي تعادل 1-1 أمام مانشستر يونايتد يوم السبت.

قبل ربع ساعة من النهاية، لم يتمكن فان هيكه من إيقاف برايان مبومو الذي افتتح التسجيل في أولد ترافورد بتسديدة قوية في الزاوية البعيدة. وأنقذ توتنهام نقطة في الوقت بدل الضائع رغم اللعب بعشرة لاعبين، لكن أوهارا لم يكن مقتنعًا بأي شيء من ذلك.

وبعد هدف مانشستر يونايتد الأول، صرخ أوهارا مذهولًا خلال البث المباشر على talkSPORT: «ما الذي يفعله فان هيكه؟ قدماه مثبّتتان بالإسمنت».

وأضاف لاعب توتنهام السابق بغضب: «يا له من لاعب سيئ. فان هيكه يمنح الخصم فرصة تسديد واضحة داخل منطقة جزائه. إنها مزحة، هذا الفريق مزحة. لقد سئمت من هذا!». ومع ذلك، منح دومينيك سولانكي توتنهام نقطة.

وتساءل أوهارا عن سبب دفع توتنهام 60 مليون يورو من أجل الدولي الهولندي فان هيكه في الصيف الماضي. وقال: «من الذي اشتراه؟ يجب إقالته!».

وأنهى المحلل حديثه الناري قائلًا: «إنه حمار. تركنا فوشكوفيتش يرحل وحصلنا على حمار في المقابل. في كل مرة يواجهه لاعب في مبارزة فردية، يحصل على فرصة للتسديد. إنه أمر مزرٍ!».

وسجّل فان هيكه حتى الآن هدفًا واحدًا في ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما شارك مرة واحدة في كأس الرابطة الإنجليزية.