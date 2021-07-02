"يا حجازي الاتحاد أكبر منك" .. هاشتاج يُشعل حربًا على تويتر

المدافع المصري تسبب في صراع كبير على تويتر

دشنت الجماهير السعودية هاشتاج ينتقد أحمد حجازي مدافع الاتحاد بعد قرار انضمامه لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، وقد تسبب هذا الهاشتاج في اشتعال حرب بين جمهوري العميد والنصر على تويتر.

الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 23 عامًا كان قد أعلن اليوم تواجد حجازي ضمن قائمته لأولمبياد طوكيو، وقد أصدر النادي السعودي بيانًا أعلن خلاله موافقته على انضمام مدافعه المصري لمنتخب بلاده دعمًا للعلاقات الرائعة بين مصر والسعودية.

هاشتاج "يا حجازي الاتحاد أكبر منك" انتشر سريعًا وبشكل مفاجئ على تويتر حتى أصبح "تريند" وشارك به آلاف المغردين، وقد تحول الأمر خلال مدة قصيرة إلى حرب بين جمهوري النصر والاتحاد حول من يقف خلف هذا الهاشتاج.

جماهير الاتحاد اتهمت جمهور العالمي بإطلاق الهاشتاج والترويج له لإفساد علاقة المدافع صاحب الـ30 عامًا مع العميد وجمهوره، وذلك بهدف مساعدة النصر على ضمه خلال سوق الانتقالات الجاري خاصة في ظل بحثه عن مدافع أجنبي والمستوى المميز الذي قدمه حجازي الموسم الماضي.

ودافعت جماهير الذهب عن حجازي ونشرت العديد من مقاطع الفيديو التي تُظهر حماسه خلال اللعب بقميص الاتحاد، وأكدت أن العلاقة بين المدافع المصري وناديه أكبر من أن يُفسدها هاشتاج على تويتر، فيما استخدم جمهور النصر مدافع الفريق السابق "عمر هوساوي" في السخرية من المصري بينما أكد آخرون على رغبتهم انتقال اللاعب للعالمي.

إليكم بعض التغريدات التي انتشرت ضمن هاشتاج "يا حجازي الاتحاد أكبر منك" ..

#يا_حجازي_الاتحاد_اكبر_منك

كيان العميد اكبر منك ، يكفي عندنا الوفي ابو ثامر pic.twitter.com/5hfF8CnDMY — محمد اُوتب . (@MohOtb_10) July 2, 2021

#يا_حجازي_الاتحاد_اكبر_منك ظل الظروف والأوقات الصعبه التي يُعاني منها الاتحاد ينسحب حجازي ويذهب لمصر !!!

بهذا الفعل خذل الإدارة وزملائه بالفريق والأهم جماهير الاتحاد!!. @Hegazi pic.twitter.com/PjbtX0lOMU — 𝚔𝚒𝚖𝚘 (@i2ze_) July 2, 2021

انا ما ادري وش سالفة الهاشتاق وسبب نكران جماهير الاتحاد

لكن أثق أن حجازي يستحق نادي كبير مثل النصر وجمهوره💛💛💙💙💙. #يا_حجازي_الاتحاد_اكبر_منك pic.twitter.com/NKVwImI0yI — 𝙹𝙰𝙼𝙴𝙴𝙻𝚈🩺. (@_ge3em) July 2, 2021