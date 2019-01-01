عرض سعودي للاعب أرسنال السابق والرغبة تحسم قراره

قيمة العرض السعودي للاعب أرسنال السابق وصل إلى 3 مليون يورو

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تلقي المهاجم الفرنسي يايا سانوجو لاعب تولوز الفرنسي الحالي، عرضًا من أحد الأندية السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل التعاقد معه.

وقالت التقارير أن قيمة العرض السعودي للاعب أرسنال السابق وصل إلى 3 مليون يورو، من أجل إقناعه بقبول العرض السعودي.

التقارير أشارت إلى أن العرض السعودي لم يكن فقط الذي تم تقديمه للاعب من الشرق الأوسط، بل تلقى عرضًا من أحد الأندية الإماراتية.

📘 الهلال في صدارة الجدول 🔝

📗 الأهلي يحل ثانيًا رغم فوزه بلقب وحيد منذ ذلك الحين 🤔



إليكم ترتيب الدوري السعودي للمتحرفين حتى وقتنا هذا 👇 pic.twitter.com/qaRkX2nPeX — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 25, 2019

وأضافت الصحيفة أن اللاعب رفض فكرة الانتقال إلى الشرق الأوسط، وذلك لرغبته البقاء في أوروبا، حيث يبحث اللاعب عن عرض جديد في الكرة الإنجليزية.

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وبدأ سانوجو مسيرته مع أوكسير قبل الالتحاق بأرسنال الذي أعاره عام 2015 إلى كريستال بالاس ثم إلى أياكس أمستردام الهولندي، ثم إلى تشارلتون من الدرجة الإنجليزية الأولى.