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يايا توريه ينفي الاعتزال ويؤكد: لدي المزيد

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النجم الإيفواري يايا توريه لاعب فريق مانشستر سيتي ينفي نيته اعتزال كرة القدم ويؤكد أنه مستمر في اللعب طالما يستطيع.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

نفى النجم الإيفواري أن يكون ينوي اعتزال كرة القدم في الفترة المقبلة وعقب انتهاء الموسم الجاري كما خرج وكيله وأعلن.

جاء هذا في بيان أصدره يايا توريه بنفسه، وأكد خلاله أن تصريحات وكيله تم فهمها بشكل خاطئ، وأنه مستمر في ممارسة كرة القدم.

وكتب توريه في بيانه: "كان هناك تشويش حول مستقبلي في الفترة الأخيرة، وأريد أن أوضح كل شيء، أنا أحب كرة القدم ولا أزال أريد أن أستمر في اللعب لسنوات مقبلة".

وأضاف: "نعم أنا بدأت في تحضير نفسي للشهادات الخاصة بالتدريب، لكن احتراف التدريب كعمل خاص بي هو أمر لا أفكر فيه الآن".

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وأكمل: "في الوقت الحالي أنا جاهز من أجل تحديات جديدة، ولا تقلقوا، وقتما أقرر الاعتزال سأعلم ذلك بنفسي بشكل رسمي".

جدير بالذكر أن وكيل يايا توريه بنفسه هو من كان قد خرج للعلن وأعلن عن اعتزال النجم الإيفواري قبل ساعات.

 

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