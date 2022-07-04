يايا توريه: أخبرت كيسييه ألا يتردد في اختيار برشلونة .. وكأس العالم سيفاجئ الجميع

يايا توريه يكشف عن الدور الذي لعبه في انتقال فرانك كيسييه إلى برشلونة.

كشف يايا توريه النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني عن الدور الذي قام به من أجل إقناع مواطنه وقائد منتخب ساحل العاج، فرانك كيسييه، بالانتقال إلى "كامب نو".

وينتظر جمهور برشلونة التقديم الرسمي لنجم وسط منتخب ساحل العاج، بعدما كشف جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني عن انضمامه في صفقة انتقال حر من ميلان الإيطالي.

وأجرى يايا توريه مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تحدث خلالها عن عدد من الأمور، بداية من رأيه في تشافي هيرنانديز كمدرب، ودوره في انتقال كيسييه إلى برشلونة، ودوره كسفير لبطولة كأس العالم 2022.

ماذا قال يايا توريه؟

في البداية تحدث نجم برشلونة السابق عن زميله تشافي هيرنانديز بعد أن أصبح مدربًا للنادي الكتالوني.

وقال توريه: "تشافي يعمل بالفعل على ترسيخ مكانته كمدرب رفيع المستوى، كانت لديه خطة واضحة للغاية عن الكيفية التي يريد بها أن يُطلق مسيرته التدريبية".

وأضاف: "أراد أن يبدأ أولًا في قطر على الرغم من حقيقة أن الجميع يعلم أنه كان بإمكانه التدريب في أكاديمية برشلونة للشباب، لقد قدم أداءً جيدًا مع السد وفاز بالعديد من الألقاب هناك".

وتابع: "هو الآن في برشلونة وهو يؤدي بشكل جيد للغاية، عندما وصل كان الفريق على ما يرام، لكن دون تحقيق الفوز بالقدر الكافي وكان هناك الكثير من المشاكل، لقد احتل المركز الثاني في الدوري وكان شيئًا لا يصدق".

وأردف: "الآن سيكون موسمه الثاني في برشلونة وعليه أن يحاول التنافس مع المدربين العظماء مثل أنشيلوتي أو بيليجريني".

وأكمل:"كان لدي دائمًا مشاعر تجاه برشلونة وكنت سعيدًا عندما كنت هناك، عندما رأيت أنهم لم يلعبوا بشكل جيد في البداية عانيت، لكننا الآن نفوز مرة أخرى وهذا ما نريده، نريد أن نرى برشلونة في القمة، ويتنافس على دوري أبطال أوروبا ويحقق بالألقاب".

ما هو دوره في انتقال كيسييه إلى برشلونة؟

وتطرق يايا توريه للحديث عن صفقة انتقال فرانك كيسييه إلى برشلونة، والدور الذي لعبه في ذلك.

توريه كشف أنه اتصل عدة مرات بلاعب ميلان من أجل إقناعه بالانتقال إلى برشلونة.

وقال: "صحيح أنني اتصلت به أثناء المفاوضات مع برشلونة، لقد تواصلنا واتصل بي عدة مرات لأنه كان يعلم أنني أعرف برشلونة".

وأضاف: "لأكون صادقًا، تحدثنا لعدة أيام لأنه أراد معرفة كل شيء يمكن العثور عليه هنا، عرض عليه ميلان عقدًا جديدًا وهو نادٍ رائع أيضًا، لكن برشلونة كان متأخرًا".

وتابع: "أخبرته ألا يتردد، إذا أراد المغادرة فعليه الذهاب إلى برشلونة، شرحت له الكثير من الأشياء بالتفصيل وأن عليه أن يلعب بشكل جيد منذ البداية، وأن يكون لديه موقف جيد وأن يكون مركزًا قدر الإمكان".

وأردف: "برشلونة مدينة كبيرة وقلت له ألا يخرج كثيرًا في الليل، عليه أن يركز على المباريات، لأن الجمهور سيحكم عليه في كل واحدة منها".

وأكمل: "من الناحية البدنية، هو لاعب خط وسط قوي للغاية وأعتقد أنه لا يزال بإمكانه التحسن كثيرًا في العديد من الجوانب، إنه لاعب رائع وإذا كانت لديه الثقة التي كانت لديه في ميلان أعتقد أنه سيكون صفقة رائعة". وأكمل: "أخبرته أيضًا أنه يجب أن يكون مستعدًا للمستوى العالي من المنافسة في برشلونة، لأن هناك لاعبين أو ثلاثة لاعبين يتنافس معهم من أجل اللعب أساسيًا، إنه يدرك ذلك تمامًا، الآن سيكون في نادٍ كبير، محاطًا باللاعبين الرائعين، أنا سعيد للغاية من أجله ومن أجل برشلونة".

ما هو رأيه في تنظيم قطر لكأس العالم 2022؟

يايا توريه، وبصفته سفيرًا لبطولة كأس العالم 2022، قال عن تنظيم قطر للمونديال: "هناك العديد من الأشياء التي أعتقد أن الناس سيفاجئون بها مثلي".

وأضاف: "عندما شرحوا لي المشروع، اعتقدت بالفعل أنه إذا استمر كل شيء، فسيكون ذلك مذهلًا".

وتابع: "أحد أفضل الأشياء هو أن الملاعب قريبة جدًا من بعضها البعض وهذا سيكون مفيدًا جدًا للجماهير حتى يتمكنوا من الاستمتاع بمعظم المباريات، حتى أنهم سيضعون جميع المرافق ليتمكن الجمهور من الانتقال من ملعب إلى آخر بأسرع وسيلة ممكنة".

Introducing the Official Poster for the @FIFAWorldCup. The vision for Qatari artist @b_almuftah is to showcase the region's passion for football. It captures the excitement for the first #FIFAWorldCup in the Middle East and Arab world #Qatar2022 @roadto2022 pic.twitter.com/ikZVA6M8iI — Yaya Touré (@YayaToure) June 21, 2022

واختتم يايا توريه تصريحاته قائلًا: "بالنسبة لشعب قطر، كأس العالم مهمة للغاية وسيجدون كرم الضيافة، يوجد أيضًا عامل أمان كبير حتى يتمكن المعجبون من الشعور براحة البال في العالم".

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