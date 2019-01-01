يايا توريه: أولمبياكوس كان خيارًا سيئًا، قد أعود للبريميرليج

نجم مانشستر سيتي السابق دون نادٍ حاليًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض يايا توريه فكرة اعتزال كرة القدم ووضع حد لمسيرته الممتازة خلالها، مؤكدًا أنه يرغب باللعب لموسم أو اثنين إضافيين.

ولا يرتبط صاحب الـ35 عامًا بأي فريق حاليًا بعدما فسخ عقده مع أولمبياكوس اليوناني الذي كان قد انضم له هذا الموسم عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي.

وقال النجم الإفواري أنه فسخ عقده مع الفريق اليوناني بسبب عدم شعوره بالسعادة هناك، مضيفًا "تلك بالطبع ليست النهاية، أريد مواصلة اللعب. ذهبت إلى أولمبياكوس ورحلت لأنني لم أكن سعيدًا، العقلية هناك مختلفة تمامًا، لقد كان خيارًا سيئًا".

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أضاف "ربما كان خيارًا عاطفيًا لأنني أردت رد الدين للفريق الذي بدأت به، أنا لاعب معروف وأردت مساعدة الفريق لكني لم أجد ما توقعته حين ذهبت إلى هناك".

وارتبط لاعب برشلونة سابقًا خلال الأيام الأخيرة بالانضمام إلى سلتيك الأسكتلندي، لكنه رفض التعليق على الأمر، مكتفيًا بالقول حول مستقبله "لا يمكن أن تعلم أبدًا، ربما البريميرليج".

أتم "إن كان ممكنًا، أود اللعب لعام أو اثنين قادمين، سنرى. مع المنافسة الجديدة والعقلية الجديدة للاعبين القادمين، أعتقد أن اللاعب قادر على اللعب حتى عامه الـ42. لكننا سنرى ما سيحدث".