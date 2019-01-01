يان فاليري يصبح أصغر لاعب يتعرض للطرد في البريميرليج منذ لوك شو 2015

يان فاليري يحقق أحد أغرب أرقام البريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق يان فاليري لاعب ساوثهامبتون رقمًا قياسيًا سلبيًا، ليصبح أصغر لاعب يتعرض للطرد في مباراة من مبارايات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ لوك شو في 2015. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان ساوثهامبتون قد حقق انتصارًا مهمًا على حساب مضيفه ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج.

وخلال شوط المباراة الثاني، تعرض لاعب ساوثهامبتون الشاب يان فاليري للطرد بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر تدخل عنيف.

وتسببت حالة الطرد تلك في أن يصبح فاليري هو أصغر لاعب يحصل على البطاقة الحمراء في مباراة من مبارايات الدوري الإنجليزي منذ لوك شاو في 2015 مع ساوثهامبتون.

وحصل فاليري على البطاقة الحمراء بعمر 19 عامًا و 324 يومًا، بينما كان لوك شاو يبلغ من العمر 19 عامًا و 211 يومًا حين تحصل على البطاقة الحمراء في فبراير 2015.

يذكر أن لوك شاو كان لاعبًا في صفوف ساوثهامبتون أيضًا حين حصل على هذه البطاقة الحمراء، قبل أن ينتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد.