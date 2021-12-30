يأس أم واقعية؟ كوتينيو يترك برشلونة ويعود إلى الدوري البرازيلي!

تلقى نجم برشلونة فيليبي كوتينيو عرضًا من فلامنجو للعودة مرة أخرى إلى الدوري البرازيلي في الميركاتو الشتوي المقبل، بخطوة تجذب نجم ليفربول السابق كثيرًا.

وليس بمجهول رغبة برشلونة في التخلص من كوتينيو بسبب راتبه المرتفع وعدم تقديمه الأداء المأمول منه، إلا أن الأزمة تكمن دائمًا في إيجاد وجهة جديدة له.

الأشهر الماضية شهدت ارتباط كوتينيو بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، وكان الحديث في الأسابيع الأخيرة عن اهتمام خاص من آرسنال.

وبحسب ما أشارت له صحيفة "سبورت" فإن كوتينيو الآن يفكر بشدة في العودة إلى البرازيل إيمانًا منه بأنها فرصته الأخيرة للتواجد مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022.

في الدوري البرازيلي، يضمن كوتينيو المشاركة باستمرار، وهكذا يجذب أنظار تيتي لضمه لقائمة السيليساو، خاصةً وأن مركزه يمتلئ بلاعبين من طراز عالمي ويشاركون باستمرار لهم الأفضلية عليه حاليًا.

فلامنجو استغل الأمر، ويسعى للتقدم بعرض لبرشلونة في الأيام المقبلة للتوقيع مع صاحب الـ29 عامًا لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

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الأزمة الكبرى في هذه الصفقة هي راتب كوتينيو الضخم، لا سيما وأن دولة البرازيل تعاني من أزمة اقتصادية حادة أثرت بالسلب على الأندية.

لكن في ظل رغبة برشلونة بتقليل حدة راتب كوتينيو، ورغبة اللاعب نفسه في الرحيل، قد يمكن التوصل إلى اتفاق وسط في هذا الصدد.

الفكرة هي أن يقوم فلامنجو بدفع 3 ملايين يورو بحد أقصى كراتب للاعب، ويتولى برشلونة الجزء الآخر من الراتب، مع استعداد كوتينيو لتخفيض إجمالي ما يتقاضاه بشكل عام.

بوصول كوتينيو إلى فلامنجو، فإنه لن يشعر بالغُربة كثيرًا، إذ تمتلئ غرفة خلع ملابس النادي البرازيلي العريق بنجوم منتخب البرازيل أمثال جابيجول وإيفرتون.

ما من شأنه أن يسهل أيضًا عملية التفاوض بين كوتينيو وفلامنجو هو وكيل أعماله، فهو يتمتع بعلاقة مميزة وأتمم عديد الصفقات مع النادي البرازيلي في آخر عامين.

تبقى الإشارة في النهاية إلى ما نشرته الصحف البرازيلية عن أن بالميراس هو الآخر سيكون مهتمًا بالتوقيع مع كوتينيو على سبيل الإعارة، وإن اتفقت المصادر على أفضلية فلامنجو.