ياسين مرياح: قررت الرحيل عن أولمبياكوس.. ولا أفضل اللعب في الدوري السعودي

مرياح يحدد فريقه الجديد خلال أيام

تحدث ياسين مرياح، لاعب أولمبياكوس اليوناني والمنتخب التونسي، عن مستقبله مع فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ياسين مرياح من أبرز المدافعين التونسيين في الوقت الحالي، حيث يسعى لخوض تجربة احتراف جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد قرار الرحيل.

وقال ياسين مرياح في تصريحات إذاعية، اليوم السبت: "قررت الرحيل عن أولمبياكوس بسبب عدم ارتياحي بالفريق، وتحدثت مع المسؤولين هنا".

وتابع المدافع التونسي: "عبرت عن رغبتي في الرحيل عن النادي للمسؤولين والمدرب أيضًا، خاصًة وأنني تلقيت أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "تلقيت الكثير من العروض في الفترة الأخيرة أحدها من الدوري السعودي للمحترفين ولكنني لأ أرغب في اللعب بالدوري السعودي".

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وأردف مرياح: "أرغب في خوض تجربة جديدة في أحد الدوريات الأوروبية في النصف الثاني من الموسم، وصلتني بعض العروض من ألمانيا وفرنسا وتركيا ومصيري سأحسمه خلال أسبوعين".

وكان مرياح أبرز المدافعين المطلوبين في الدوري السعودي للمحترفين خلال المواسم الأخيرة.