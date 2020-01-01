ياسر المسحل يوجه رسالة خاصة إلى رينارد والشهري

رئيس الاتحاد السعودي يشكر رينارد والشهري على موقفهما بخفض رواتبهما.

حرص ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على توجيه رسالة خاصة إلى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، وسعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي، بعد موقفهما الأخير بشأن تخفيض رواتبهما.

رينارد والشهري أعلنا أمس السبت عن تخفيض رواتبهما، في ظل فترة التوقف التي يشهدها النشاط الرياضي في العالم، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

المسحل وجه شكره وتقديره إلى رينارد والشهري، وكافة الأجهزة الإدارية والفنية في المنتخبات الوطنية، على مبادرتهم بتخفيض رواتبهم، في ضوء توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

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رئيس الاتحاد السعودي ثمن هذه المبادرة، التي تأتي تضامنًا مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل مواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، والتي شملت إيقاف منافسات كرة القدم منذ 15 مارس الماضي.

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ياسر المسحل أشاد بالمسؤولية التي تحلت بها الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية السعودية، والتي قدرت الموقف بشكل جيد، وكانت على مستوى الحدث في التحمل وتقدير الظروف الراهنة، معربًا عن أمنياته لجميع المنتخبات بالتوفيق في الاستحقاقات القادمة، بعد عودة النشاط الرياضي.

وكان المنتخب الأولمبي السعودي، قد نجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في 2021، بعد الوصول إلى نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، التي أقيمت في تايلاند خلال شهر يناير الماضي.