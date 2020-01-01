ياسر المسحل يكشف موعد عودة الدوري السعودي وحقيقة تقليص المحترفين

قرار إلغاء الدوري لم يتم طرحه من الأساس، وغير مطروح لدى المسؤولين

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن العديد من الكواليس التي تخص مصير منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم المُقبل.

وأوضح المسحل موعد عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين في تصريحاته لـ "وكالة الأنباء الألمانية".

وقال المسحل : "الدوري السعودي سيستأنف في أغسطس إذ سمحت الظروف، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتأتي سلامة اللاعبين وكافة الرياضيين في المقام الأول.

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وأضاف المسحل أن قرار إلغاء الدوري لم يتم طرحه من الأساس، وغير مطروح لدى المسؤولين.

وعن إمكانية تقليص عدد اللاعبين الأجانب، نفى المسحل أن يكون هناك نية لتقليص العدد عن 7 محترفين لكل فريق.

وحول كيفية عمل الاتحاد السعودي، نوّه المسحل بأن أعمال اتحاد الكرة لم تتوقف، وكذلك جميع إدارات الاتحاد ولجانه تعمل من خلال الوسائل المتاحة عن بعد.

وأنهى المسحل : "نعمل كمنظومة واحدة متناسقة الأداء في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونسير وفق خطة حكومية متوازنة تقوم عليها جهات متخصصة".

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت منتصف مارس الماضي عن إيقاف الأنشطة الرياضية بالسعودية ومن بينها الدوري السعودي.