ياسر المسحل يُشيد بعمل رينارد ويبحث حضور الجماهير أمام البحرين

لاعبو الأخضر كانوا رجالًا بالملعب ولا نريد أن نبالغ بالفرحة

عبر ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن سعادته بتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس خليجي 24 على حساب المنتخب القطري.

وقال المسجل في تصريحات تلفزيونية عقب التأهل للنهائي إنهم لن يبالغوا في الفرحة بعد التأهل لنهائي خليجي 24 على حساب المنتخب القطري.

وأشاد المسحل باللاعبين قائلاً : "لاعبو الأخضر كانوا رجالًا بالملعب ولا نريد أن نبالغ بالفرحة، والأخضر عانى من الإجهاد في البطولة".

وبالحديث عن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد وطريقة إدارة المباراة قال : "رينارد اضطر إلى اللجوء للأسلوب الدفاعي أمام قطر بسبب ظروف المباراة".

وأكمل رئيس الاتحاد حديث عن المدرب وعن الخيارات المتاحة وقال : "طلبت من رينارد عدم المغامرة بأي لاعب ليس جاهزًا لأي مباراة في البطولة وجميع عناصر الأخضر أصحاب كفاءات عالية سواء كانوا أساسيين أو بدلاء، ووصولنا إلى المباراة النهائية يعد مبشرات أولية".

وأنهى المسحل: "سيتم التباحث مع الجهات المعنية من أجل حضور الجماهير السعودية لنهائي خليجي 24 أمام منتخب البحرين".

وكان المنتخب السعودي تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على منتخب قطر صاحب الأرض 1 / صفر، ليقابل المنتخب البحريني الذي على نظيره العراقي 5 / 3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2 / 2 .