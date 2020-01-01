ياسر المسحل : هدفنا العودة بكأس آسيا إلى السعودية

تغلب المنتخب السعودي على منافسه الأوزبكي بنتيجة هدف مقابل لا شيء

وجه ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسالة شكر للاعبي المنتخب الأولمبي بعد التأهل إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وحجز مقعد في أولمبياد طوكيو 2020.

وتغلب المنتخب السعودي على منافسه الأوزبكي بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت المنتخبين بدور نصف نهائي البطولة.

المسحل قال في تصريحاته لقناة العربية : "حققنا الهدف المنشود وهو الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 وبالتأكيد الهدف الأهم حاليًا هو العودة بالكأس إلى السعودية".

وأكمل : "العودة بالكأس مطلب بالنسبة لنا كجهاز فني ولاعبين، وهدفنا إعادة أمجاد كرة القدم السعودية بهذا الجيل، وراهنا كثيرا على هذا الجيل، وعلينا الاستمرار في العمل ولابد من المحافظة عليهم".

وأضاف المسحل مشيرًا إلى أن جميع اللاعبون لديهم رغبة كبيرة في تحقيق الكأس، وهو ما أكده موقف المدير الفني الذي ذهب لمتابعة لقاء أستراليا وكوريا الجنوبية، لمعرفة المنافس.

رئيس الاتحاد السعودي واصل حديثه عن الإنجاز الذي تم تحقيقه قائلاً : " بالتأكيد الدعم والاهتمام الكبير الذي أولته لنا القيادة، ساهم بشكل واضح في تحقيق هذا الإنجاز، ونقدم جزيل الشكر إلى الجهاز الفني بقيادة سعد الشهري، الذي تعامل مع كل مباراة بشكل ممتاز".

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وأنهى حديثه بهذا الشأن : " الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، وفر لنا كافة المتطلبات، لذلك قدم المنتخب عملاً كبيرًا".