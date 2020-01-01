ياسر المسحل: الحكم السعودي لا يقل عن الأجنبي والأخطاء لن تتوقف

رئيس الاتحاد السعودي يتحدث عن الأخطاء التحكيمية بالدوري.

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن الأخطاء التحكيمية لن تتوقف في العالم كله وليس في السعودية فقط، وأن الحكم السعودي لا يقل خبرة وقيمة عن الأجنبي.

المسحل قال خلال تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء: "أوجه التهنئة إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على تحول هيئة الرياضة إلى وزارة، ليصبح أول وزيرًا للرياضة في المملكة العربية السعودية، وهو يستحق الثقة الملكية".

رئيس الاتحاد السعودي تابع: "الأخطاء التحكيمية موجودة في العالم، فهناك جدلًا كبيرًا في الدوري الإنجليزي وبعض الدوريات الأوروبية الأخرى، بشأن تقنية حكم الفيديو، ولكننا نعمل بكل إمكانياتنا للتقليل من الأخطاء".

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وأردف: "الحكم جزء من لعبة كرة القدم، والكاميرات في الملعب أصبحت أكثر وحكم تقنية الفيديو (الفار) لديه إطلاع على جميع الكاميرات، ودائمًا نسعى للتطوير، بشأن تقنية الفيديو وأداء الحكام".

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وواصل: "نستقطب أفضل حكام في العالم، ويمتلكون خبرات عالية، ولا يمكن جلب حكمًا يرتكب أخطاء، والحكم السعودي لا يقل عن نظيره الأجنبي، والجميع معرض لارتكاب الأخطاء".

واختتم المسحل تصريحاته مشددًا على أنه لن يتردد في دعم أي شيء يصب في مصلحة الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، وأن كل الأمور ستتضح خلال الأسابيع المقبلة".