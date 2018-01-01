ياسر القحطاني يطالب فيفا بمراجعة قواعده الظالمة بسبب العين الإماراتي

الزعيم الإماراتي خاض ثلاث مباريات رائعة حتى وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف ياسر القحطاني؛ نجم الهلال السعودي والعين الإماراتي الأسبق، قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالظالمة، بشأن تسلسل تأهل الفرق الآسيوية في كأس العالم للأندية.

وحسم العين الإماراتي اليوم الثلاثاء، تأهله نهائي مونديال الأندية الإمارات 2018، بالتغلب على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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وكان قبلها قد تغلب على ويلينجتون بركلات الترجيح أيضًا في الدور الأول، ثم الترجي التونسي في الوقت الأصلي بثلاثية نظيفة.

القحطاني كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الله الله بالعين، مبرووووك للأمة العيناوية، فالك الكأس يا بطل".

وأضاف: "يجب على الفيفا مراجعة الظلم الواقع لأندية آسيا في تسلسل الأدوار المؤهلة للنهائي.. من الظلم أن يلعب العين ثلاث مباريات من الوزن الثقيل بعضها وصلت للبلنتيات ليصل للنهائي وهو منهك، بينما فرق أوروبا وأمريكا الجنوبية في قمة الراحة، بس الكبير كبير".

يجب على الفيفا مراجعة الظلم الواقع لأندية آسيا في تسلسل الأدوار المؤهله للنهائي..

من الظلم أن يلعب العين ثلاث مباريات من الوزن الثقيل بعضها وصلت للبلنتيات ليصل للنهائي وهو منهك بينما فرق أوروبا وأمريكا الجنوبية في قمة الراحة.

بس الكبير كبير💜#العين_ريفربليت — ياسر القحطاني (@Y20) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

وينتظر العين أن يلاقي في النهائي الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام كاشيما إنتلرز الياباني، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.