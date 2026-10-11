ياسر الزبيري وفالنسيا | السباق متواصل مع يامال ومبابي .. "لعنة برشلونية" تضعه بين خطى الأساطير وشبح الهبوط!

"مثلي الأعلى هو ليونيل ميسي"، من المنطقي للاعب يتمنى السير على درب أسطورة كرة القدم، بأن يواصل التحليق بأرقامه المميزة، في أول مواسمه بالدوري الإسباني، وهو ياسر الزبيري، مهاجم راسينج سانتاندير، الذي قاد فريقه للتعادل مع فالنسيا، بنتيجة (2-2).

في مباراة الجولة الثامنة، التي أقيمت على ملعب إل ساردينيرو، لم يمنح داني رابا فرصة لالتقاط الأنفاس، وقاد "الخفافيش" للتقدم سريعًا، في الدقيقة الثانية، فيما جاء ياسر الزبيري ليعيد المباراة إلى التعادل، بهدف رائع، في شباك الحارس ديميتريفسكي، بالدقيقة 32، وبينما منح إيفان مارتين الأمل إلى راسينج، بهدفه الثاني، أصر ديفيد أوتوربي أن ينهي المباراة بنقطة لكلا الفريقين، في الدقيقتين 47 و65.

الزبيري أعطى برهانًا على أن جائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا، خلال شهر سبتمبر، في الليجا، كانت مستحقة بنسبة 100%، ليس فقط لأرقامه خلال ذلك الشهر، بتسجيله ثلاثة أهداف، منها واحدًا في مرمى برشلونة، وإنما أيضًا، لإثباته بأنه يملك القدرة على "الاستمرارية"، رغم الظروف التي أحيطت به قبل المباراة، من تشكيك المدرب خوسيه ألبرتو لوبيز، بأنه سيكون قادرًا على المشاركة، في ظل الإرهاق الذي يصيب اللاعبين العائدين من المنتخبات الوطنية في فترة التوقف الدولي.

طريقة الزبيري في التعامل مع الهدف، تثبت رؤيته كـ"قنّاص"، أكد أنه لا حاجة للكثير من التمريرات، من أجل الوصول إلى المرمى، خاصة مع تمريرة إينيجو فيسنتي، من العمق، التي ضربت كل خطوط الدفاع، ومنحته فرصة لاستغلال الانفراد بتحرك رائع وتسجيل الهدف في الزاوية الضيقة.

بين عقلية رين وراسينج .. نقطة ضوء وأخرى مقلقة

ورغم أن الدوري الفرنسي كان في المواسم الأخيرة، أشبه بوجهة تحتضن النجوم الشباب الذين لم يجدوا فرصة مع أنديتهم الكبرى، ولنا في إندريك مع ليون، مثال، إلا أن العقلية الدارجة في ستاد رين، بالاعتماد على عناصر الخبرة، جعلت من انتقال الزبيري إلى راسينج، على سبيل الإعارة، ومن ثمّ الاعتماد عليه بصورة أساسية، نقطة ضوء.

أما عن الخصلة المُقلقة، فإنها تتمثل في مجازفة المدرب خوسيه لوبيز، الذي رفض أن يسحب الزبيري من الملعب، قبل الدقيقة 87، رغم الإشارة إلى إرهاقه برفقة الدوليين العائدين، الأمر الذي يضعنا في دائرة القلق حول "الإجهاد" الذي قد يؤثر بدوره على تراجع اللاعب، ويضعه أمام تحدٍّ ما بين الفرصة الأساسية واستمرارية التألق.

بين السير على خطى الأساطير وشبح الهبوط

وواصل ياسر الزبيري رقمه المميز مع راسينج، بتسجيل هدفه السابع خلال ثماني مباريات في الدوري الإسباني، ليصبح في رحلة الإعارة، سائرًا على خطى "رحالة" المغرب الذين صنعوا التاريخ في الليجا، بأرقامهم التهديفية، مع مختلف مراكزهم، حيث يفصله أربعة أهداف عن معادلة أساطير بحجم نور الدين النيبت ومحمد اليعقوبي و"لحسن شيشا"، إذا ما وصل إلى 11 هدفًا.

كل المعطيات تقول إن راسينج بمثابة "بيئة خصبة" للزبيري من أجل التألق، لما أظهره من انسجام سريع مع تكتيك لوبيز، كما أنه يعرف الطريق نحو الشباك، بعدما سدد ثلاث كرات لما بين الخشبات الثلاث، تم التصدي لاثنتين وتسجيل واحدة، فيما بات التحدي الكبير أمام الهدّاف المغربي الشاب لصنع موسم متميز، هو القدرة على امتلاك الكرة باستمرار داخل منطقة الجزاء، وهو التحدي الذي سيجعله تحت رقابة دفاعية لصيقة، وأيضًا استمرار النتائج السيئة لراسينج، منذ سباعية برشلونة، التي جعلته على حافة الهاوية، في ظل احتلاله المركز الخامس عشر، برصيد ثماني نقاط، وبعيد بفارق 3 نقاط فقط عن منطقة الهبوط، رغم أن الموسم - بالطبع - لا يزال طويلًا.

كلمة أخيرة..

منذ مباراة برشلونة في الجولة السادسة، وراسينج يحقق الخسارة الثالثة تواليًا، في الوقت الذي سجل فيه ياسر الزبيري ثاني أهدافه في آخر ثلاث جولات، وكأن لعنة كتيبة فليك، قد حطمت نظرية، عندما يسجل الزبيري يفوز راسينج، مثلما فعل أمام إلتشي وآلافيس.

ورغم ذلك، إلا أن بداية الزبيري المذهلة مع راسينج، تثبت بأنه مقبل على موسم قد يصنع فيه التاريخ، إذا ما ضمن الاستمرارية في هز شباك الخصوم، خاصة وأنه لا يزال يعادل لامين يامال وكيليان مبابي في سباق الهدافين، رغم ابتعاد رافينيا، صاحب الـ12 هدفًا مع برشلونة، في الصدارة.