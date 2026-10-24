حتى لا يصفوك بالأكثر تجاهلًا: ياسر الزبيري "تخصص" شباك كتالونيا .. وانتبه لتلك النقاط كي تقارع الكبار!

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الزبيري يقود راسينج لتخطي إسبانيول في الدوري الإسباني..

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عزيزي القارئ، لا تكن قصير النظر، تقصر قوة الليجا في صراع برشلونة وريال مدريد، بين رعب رافينيا وثنائيته المذهلة مع لامين يامال، وحمل مبابي لراية الميرينجي وراء تراجع فينيسيوس، فهناك من يستحقون النظر، مثل قفزة أتلتيكو مدريد … أو النجم المغربي ياسين الزبيري.

هناك من يزحف بثبات لخطف الأضواء، وهو مهاجم راسينج سانتاندير الشاب، صاحب الـ21 عامًا، الذي قاد فريقه لفوز مثير على إسبانيول، بنتيجة (2-1)، على ملعب إل ساردينيرو، ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني "2026-2027"، بعدما سجّل هدف الانتصار في الدقيقة 84.

هذا الانتصار قاد الفريق العائد حديثًا لـ"لاليجا"، إلى المركز الحادي عشر، برصيد 11 نقطة، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 8 نقاط، في المركز التاسع عشر، وقبل الأخير.

وضع رايته في كتالونيا

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رغم أن تلك المواجهة تُقام على سانتاندير، إلا أن إسبانيول سيعود إلى برشلونة، حاملًا راية ياسر الزبيري ليضعها في أرض كتالونيا.

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في معقل الكامب نو، اهتزت شباك راسينج "سبع" مرات من برشلونة، في الجولة السادسة، ولكن الزبيري سجل هدفًا، في الدقيقة 65، واليوم يضع بصمته أمام إسبانيول، ليعلن للجميع أنه ترك بصمته بين قطبي كتالونيا، في موسمه الأول في الـ"لاليجا".

الزبيري "معتاد" على الحسم

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إذا ما نظرت إلى هدف الزبيري في مرمى إسبانيول، تقول إنه مجرد هدف يعكس توفيق المغربي، بأنه استغل "تناقل" الكرة بين الأرجل المضطربة، بين هجوم راسينج ودفاع الخصم، قبل أن يتحرك بغتة ليضعها في الشباك، إلا أن الواقع يقول إن هذا ليس مجرد هدف، ليس فقط لأنه ترك بصمته أمام فرق كتالونيا، ولكن لأنه اعتاد على دور الحاسم.

بالنظر إلى مسيرة الزبيري بشكل عام، فإنه معتاد أن يلعب دور صاحب الأهداف الحاسمة، أي أنه لا يبحث فقط عن زيادة غلته التهديفية، بل إنها كثيرًا ما تحمل طابع الحسم في المباريات، سواءً مع الأندية أو المنتخب المغربي.

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في راسينج:

* سجل 3 أهداف وقاد راسينج للفوز على إلتشي (3-2)، في الجولة الثالثة.

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* سجل هدفين وقاد راسينج للفوز على ألافيس (2-1)، في الجولة الخامسة.

* سجل هدفًا وقاد راسينج للفوز على إسبانيول (2-1)، في الجولة العاشرة.

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خارج راسينج:

* سجل هدفين مع فاماليكاو وقاده للفوز على إستوريل (4-0) في الدوري البرتغالي.

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* سجل هدفين مع فاماليكاو وقاده للفوز على لاجوس (2-0) في كأس البرتغال.

* سجل هاتريك مع منتخب المغرب للشباب وقاده للفوز وديًا على فيتنام (5-0).

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* سجل هدفين مع منتخب المغرب للشباب وقاده للفوز على كينيا (3-2) في كأس إفريقيا.

* سجل هدفًا مع منتخب المغرب للشباب وقاده للفوز على البرازيل (2-1) في كأس العالم.

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* سجل هدفًا وصنع آخر مع منتخب المغرب للشباب وقاده للفوز على كوريا الجنوبية (2-1) في كأس العالم.

* سجل هدفين مع منتخب المغرب للشباب وقاده للفوز على الأرجنتين (2-0) في نهائي كأس العالم.

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لهذا وصفوه بـ"المتجاهل"

ربما كان محل الحديث عندما فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في الليجا، خلال شهر سبتمبر، إلا أن مواصلته للزحف من أجل مطاردة النجوم في سباق الهدافين، تستحق أن تُدرّس، حول ذلك الصعود المذهل للنجم المغربي المُعار إلى راسينج، خاصة عندما وصفه الإعلامي خورخي لوبيز توريسيلا، بأنه هداف الدوري الإسباني الأكثر تجاهلًا.

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وجود الزبيري خارج نطاق القطبين، يجعله بحاجة إلى جهد ضخم من أجل خطف الأنظار في الليجا، خاصة وأن إحصائياته تشي بأنه رغم معدله التهديفي الهائل، الذي يجعله مساويًا للامين يامال بـ8 أهداف في السباق، خلف كيليان مبابي، صاحب الأهداف التسعة، ورافينيا، نجم برشلونة، المتصدر بـ12 هدفًا، إلا أن السمة الغالبة في أهداف الزبيري أنه يتجه نحو التسجيل من داخل منطقة الجزاء، خاصة وأنه لم يسجل من الخارج، سوى كرة واحدة، وهذا قد يمثل مشكلة له في التعامل مع الفرق صاحبة التكتّلات الدفاعية، ناهيك عن معاناته في مواجهات الـ(واحد ضد واحد)، حيث يبلغ معدل كسبه للالتحامات الأرضية 33% والهوائية 38%.

هناك أمور يجب على الزبيري أن يطورها، إذا ما أراد أن يقارع الكبار، ويثبت بأن صعوده الرائع مع راسينج ليس محض صدفة أو توهج وقتي.