ياجور يتحدث عن انضمامه لضمك.. ومجاورته لحدراف مرة أخرى

ياجور يدعم هجوم ضمك في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد محسن ياجور المهاجم المغربي، على سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي ضمك السعودي، الذي أعلن التعاقد معه مؤخرًا.

وكان ياجور من أبرز المهاجمين العرب في الفترة الأخيرة لما قدمه من أداء مع الرجاء المغربي في المواسم الأخيرة وحصحوله على لقب هداف الدوري هناك.

وقال ياجور في تصريحات صحفية، إنه سعيد بتجربة ضمك في الدوري السعودي وسيقدم كل ما لديه للظهور بشكل ناجح مع الفريق.

وأضاف:"سعيد أيضًا بالتواجد مع زكريا حدراف، صديقي من جديد، وسنقدم تجربة مميزة مع ضمك في أكبر الدوريات العربية".

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وتابع ياجور: "حزين بالطبع بسبب مغادرة الرجاء، وارتبط به كثيرًا وبزملائي هناك، وأيضًا الجماهير التي ساندتني في أوقات عدة".

وكان ضمك قد ضم حدراف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم الفريق في أول مواسمه بالدوري السعودي للمحترفين.