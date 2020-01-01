ياجور: شرف كبير لي الاقتراب من رقم الخطيب.. والأهلي والزمالك حاولا ضمي

ياجور يقترب من رقم محمود الخطيب الإفريقي

تحدث محسن ياجور مهاجم نهضة بركان المغربي، عن تألقه بقميص فريقه خلال الأونة الأخيرة حيث اقترب من تحطيم رقم محمود الخطيب أسطورة الأهلي المصري.

ياجور زار شباك المصري البورسعيدي في اللقاء الذي أقيم بينهما، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال ياجور في تصريحات تلفزيونية: "شرف كبير لي الاقتراب من كسر رقم الأسطورة المصرية محمود الخطيب بالطبع سعيد للغاية".

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وتابع مهاجم نهضة بركان المغربي: "كنت على مقربة من الانضمام لصفوف الأهلي المصري عام 2016 وأيضًا الزمالك في عام 2018، ولكن المفاوضات لم تكتمل".

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واختتم ياجور تصريحاته: "لن أمانع في الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك في حالة رغبتهم في التعاقد معي خلال الفترة المقبلة، هذا شرف لي".

وسجل ياجور 34 هدفًا خلال مسيرته في البطولات الإفريقية، ليقترب من كسر رقم محمود الخطيب صاحب الـ37 هدفًا.