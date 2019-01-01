وينكس: من الرائع مقارنتي بتشافي أعتقد أنني أشبهه في بعض الأمور

لاعب توتنهام يرى أسلوب لعبه مشابهاً لتشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى هاري وينكس، لاعب توتنهام الإنجليزي، فخوره بنفسه أن يتم مقارنته بلاعبين كبار في مركز وسط الملعب أمثال مودريتش وتشافي وغيرهم.

ويعد وينكس من الكتيبة الأساسية لتوتنهام في الوقت الحالي، كما يعتقد أن أسلوبه يشبه بشكل كبيرة الأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز.

وقال وينكس في تصريحات صحفية: "من الجيد أن يتم مقارنتي بمثل هؤلاء اللاعبين، ولكن الطريق امامي طويل، أنا دائماً ما اتابع مودريتش، في التدريبات أستمتع عندما أراه يلعب".

وتطرق إلى الحديث عن علاقته بالنادي اللندني: "عائلة والدي كلها مشجعين لتوتنهام، كان واضحاً منذ مولدي أنني سأصبح أيضاً من محبي الفريق، ذهب إلى جميع المباريات رفقة والدي".

وواصل: "عندما كنت في اكاديمية الشباب، أيام السبت كنت أتدرب في الصبح وأذهب مسرعاً مع والدي في المساء لمشاهدة الفريق في الملعب القديم".

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وتابع: "أنا أحب توتنهام، وسأحارب بكل شيء أملك للنادي، الجميع يعمل للنادي المدربين رفعوا النادي إلى مستوى جيد، إنهم يقومون بعمل رائع بشكل لا يصدق".

ولعب وينكس صاحب الـ 23 عاماً الموسم الماضي في أكثر من 41 مباراة مع فريقه بكافة المسابقات، ولعب نهائي دوري أبطال أوروبا الذي حصل فيه فريقه على المركز الثاني.